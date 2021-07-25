HUAWEI Display 23.8: راحة تامة.. انغماس كامل .. ورؤية بلا حدود

الوكيل الاخباري - مع قضاء العديد من الأفراد الكثير من الوقت أمام شاشات الحاسوب المكتبي، بات من الضروري الحصول على شاشة مريحة توفر رؤية فائقة الوضوح ولا تسبب إجهادًا للعين.

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وهنا يأتي دور هواوي التي عودتنا دائمًا على تلبية احتياجاتنا بأفضل طريقة ممكنة؛ إذ طرحت مؤخرًا HUAWEI Display 23.8، أول شاشة حاسوب مكتبي من إنتاجها.





إليك أهم المزايا التي تدفعك لاقتناء هذه الشاشة الرائعة من اليوم.



تجربة مشاهدة غامرة ومريحة



مع شاشة عرض HUAWEI FullView من نوع IPS بدقة1920x1080 بكسل، توفر HUAWEI Display 23.8 ألوانًا واضحة ودقيقة بفضل نطاق ألوان NTSC2 بنسبة 72%، ونسبة التباين التي تبلغ 1000:1.

تم اعتماد الشاشة من قِبَل مؤسسة TÜV Rheinland لتقليل الضوء الأزرق الضار وإزالة الوميض، بما يضمن الحصول على تجربة مشاهدة مريحة دون القلق من إجهاد العين.



مشهد نابض بالحياة بلا حدود



تأتي شاشة HUAWEI Display 23.8 بمقاس 23.8 بوصة مع حواف دقيقة جدًا مقاس 5.7 مم، ونسبة شاشة إلى الجسم تبلغ 90%، وزاوية رؤية تبلغ 178 درجة.

فبغض النظر عن المكان الذي تنظر إليه في الشاشة، ستشعر بالانغماس الكامل سواء في العمل الذي تقوم به، أو اللعبة التي تستمتع بها، أو الفيلم الذي تشاهده.



شاشة أنيقة وانسيابية



تتسم شاشة HUAWEI Display 23.8 بالأناقة والانسيابية؛ فعند النظر إليها من الجانب، نراها مزودة بعناصر جمالية متناظرة وسطح خلفي انسيابي.

ولا يمكن ملاحظة حامل الشاشة من النظرة الأولى، إذ يقترن بصورة مثالية مع القاعدة النحيفة.

والأفضل من ذلك أنك تستطيع تعليقها على الحائط، فهي متوافقة مع معايير التركيب VESA8.

ما عليك سوى ضبط زاوية الميل العمودي بحرية حسب رغبتك، واستمتع بتجربة مشاهدة فريدة.



تتوفر شاشة HUAWEI Display 23.8 حاليًا في الأردن باللون الأسود، وهي متاحة بسعر 140 دينارًا مع هدية مجانية عبارة عن فأرة بقيمة 26 دينارًا.

لا تتردد باقتناءشاشتك الآن من خلال متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر الرابط: https://www.cellavenuestore.com/product/huawei-display-23-8/، أو متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط:https://huaweieshop.jo/smart-home/huawei-display-23-8، أو من خلال زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.