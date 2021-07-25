الأحد 25-07-2021
الوكيل الاخباري

نقيب الفنانين لـ الوكيل : الفنان أحمد قوادري في ذمة الله

وفاتان و57 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

فيديو الفضيحة يطيح مذيعة.. لطخت نفسها بالطين من أجل الإثارة

مدير الطب الشرعي لـ الوكيل : التقرير النهائي بوفاتي الجاردنز الخميس على أبعد تقدير

فيديو - والدة مريض في مستشفى الجاردنز : لم ينقطع الأكسجين أمس

الأحوال المدنية: إنجاز 439 معاملة خلال عطلة عيد الأضحى

الأردن في المرتبة الـ72 عالمياً بمؤشر أهداف التنمية المستدامة 2021

انخفاض الطرود البريدية الدولية 43% بسبب كورونا

الخصاونة : زعزعة استقرارنا خط أحمر

التقرير الأولي حول وفاتي الجاردنز يصدر اليوم

الأحد، 25-07-2021 02:28 م

HUAWEI Display 23.8: راحة تامة.. انغماس كامل .. ورؤية بلا حدود

main pic
شاشةHUAWEI Display 23.8 توفر تجربة مشاهدة غامرة بلا حدود مع مزاياها الفريدة


الوكيل الاخباري - مع قضاء العديد من الأفراد الكثير من الوقت أمام شاشات الحاسوب المكتبي، بات من الضروري الحصول على شاشة مريحة توفر رؤية فائقة الوضوح ولا تسبب إجهادًا للعين.

اضافة اعلان

 

وهنا يأتي دور هواوي التي عودتنا دائمًا على تلبية احتياجاتنا بأفضل طريقة ممكنة؛ إذ طرحت مؤخرًا HUAWEI Display 23.8، أول شاشة حاسوب مكتبي من إنتاجها.


 

إليك أهم المزايا التي تدفعك لاقتناء هذه الشاشة الرائعة من اليوم.


تجربة مشاهدة غامرة ومريحة


مع شاشة عرض HUAWEI FullView من نوع IPS بدقة1920x1080 بكسل، توفر HUAWEI Display 23.8 ألوانًا واضحة ودقيقة بفضل نطاق ألوان NTSC2 بنسبة 72%، ونسبة التباين التي تبلغ 1000:1.

 

تم اعتماد الشاشة من قِبَل مؤسسة TÜV Rheinland لتقليل الضوء الأزرق الضار وإزالة الوميض، بما يضمن الحصول على تجربة مشاهدة مريحة دون القلق من إجهاد العين.


مشهد نابض بالحياة بلا حدود


تأتي شاشة HUAWEI Display 23.8 بمقاس 23.8 بوصة مع حواف دقيقة جدًا مقاس 5.7 مم، ونسبة شاشة إلى الجسم تبلغ 90%، وزاوية رؤية تبلغ 178 درجة.

 

فبغض النظر عن المكان الذي تنظر إليه في الشاشة، ستشعر بالانغماس الكامل سواء في العمل الذي تقوم به، أو اللعبة التي تستمتع بها، أو الفيلم الذي تشاهده.


شاشة أنيقة وانسيابية


تتسم شاشة HUAWEI Display 23.8 بالأناقة والانسيابية؛ فعند النظر إليها من الجانب، نراها مزودة بعناصر جمالية متناظرة وسطح خلفي انسيابي.

 

ولا يمكن ملاحظة حامل الشاشة من النظرة الأولى، إذ يقترن بصورة مثالية مع القاعدة النحيفة.

 

والأفضل من ذلك أنك تستطيع تعليقها على الحائط، فهي متوافقة مع معايير التركيب VESA8.

 

ما عليك سوى ضبط زاوية الميل العمودي بحرية حسب رغبتك، واستمتع بتجربة مشاهدة فريدة.


تتوفر شاشة HUAWEI Display 23.8 حاليًا في الأردن باللون الأسود، وهي متاحة بسعر 140 دينارًا مع هدية مجانية عبارة عن فأرة بقيمة 26 دينارًا.

 

لا تتردد باقتناءشاشتك الآن من خلال متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر الرابط: https://www.cellavenuestore.com/product/huawei-display-23-8/، أو متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط:https://huaweieshop.jo/smart-home/huawei-display-23-8، أو من خلال زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Logo

نادي عمان للكوميديا يختتم فعاليات الدورات المكثفة لإنشاء وتقديم المحتوى الكوميدي

WhatsApp Image 2021-07-25 at 1.13.03 PM

الأردنية للطيران تُسيّر رحلات جديدة للمملكة من نيجيريا

HBTF building New

بنك الإسكان يعلن أسماء الفائزين بجوائز حسابات التوفير النصف سنوية 99,999 دينار للفائز

WhatsApp Image 2021-07-24 at 3.53.51 PM

سامسونج تقدم نظام راديو جديداً من الجيل الخامس بهوائيات مدمجة

Picture1-2

OPPO تطلق برنامج Renovators 2021 للفنانين الناشئين

Capture

كيف تعاون متجر تطبيقات هواوي AppGallery وشركة طلبات لتوفير تجربة عملاء تعدّ الأفضل في فئتها؟

أخبار متعلقة
Capture

كيف تعاون متجر تطبيقات هواوي AppGallery وشركة طلبات لتوفير تجربة عملاء تعدّ الأفضل في فئتها؟

social available now-15-07-2021

حقّق أهداف لياقتك البدنية وحفاظ على صحتك مع HUAWEI Band 6 .. أحدث سوار ذكي من هواوي

16,July_Fara_Creat_image_Orange_14-07-2021

هواوي ترتقي بقطاع الأساور الذكية والأجهزة القابلة للارتداء من خلال HUAWEI Band 6

ثلاثة أسباب تجعلنا نحب HUAWEI Band 6؛ أحدث سوار ذكي من هواوي!

لقد جربنا أحدث سوار ذكي من هواوي HUAWEI Band 6.. وهذه الميزات التي تجعله الأفضل!

Huawei Image - 12-07-2021

الأجهزة القابلة للارتداء من هواوي تحقق نجاحًا كبيرًا في السوق الأردني

Music-App-KV-08-07-2021

AppGallery رفيق عشّاق الموسيقى.. وهذه أشهر التطبيقات الموجودة فيه