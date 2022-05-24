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الثلاثاء، 24-05-2022 12:15 م

HUAWEI MateBook D 15 : حاسوب محمول يجمع بين قوة الأداء وروعة التصميم والتقنيات المبتكرة

Huawei -23-05-2022


الوكيل الإخباري - مع كل منتج جديد تطرحه في الأسواق، تواصل هواوي إبهارنا بجودته الكبيرة وأدائه الفائق ومواصفاته المميزة وتقنياته المبتكرة.

ولم يختلف الأمر هذه المرة عندما طرحت مؤخرًا الحاسوب المحمول الجديد HUAWEI MateBook D 15 ، الذي يتسّم بشاشة عرض كاملة HUAWEI FullView بتقنية Eye Comfort ، ومزايا الجهاز الفائق Super Device ، وزر الطاقة ببصمة الإصبع، وتقنية Wi-Fi 6 السريعة للغاية، والشاحن المضغوط الذي يدعم تقنية SuperCharge™، إلى جانب معالج Intel® Core™ الجديد من الجيل الحادي عشر، لتعمل كل هذه المواصفات معًا لتحسين تجربة المستخدم، والارتقاء بالحاسوب المحمول من كونه أداة إنتاجية إلى رفيق ذكي للشباب في مختلف السيناريوهات اليومية.

 شاشة عرض كاملة FullView لتجربة مشاهدة غامرة

يتميز جهازHUAWEI MateBook D 15 بشاشة مقاس 15.6 بوصة عالية الدقة IPS مقاومة للتوهج تحتفظ بتصميمFullView المميز لسلسلة HUAWEI MateBook الشهيرة، وتوفر نسبة شاشة إلى الجسم تبلغ 87% مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:9. وحصلت الشاشة على شهادة TÜV Rheinland Low Blue Light وشهادات Flicker Free لتمنحك تجربة مشاهدة غامرة وأكثر راحة.

ويجسد هذا الجهاز الجديد فلسفة تصميم "Pure Shape"من هواوي؛ إذ يتميز بتصميم بسيط مع خطوط نظيفة ومصقولة تمر عبر الهيكل المعدني، مما يخلق مظهرًا بسيطًا متألقًا باللون الكلاسيكي الرائعSpace Grey.

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]ويزن الحاسوب المحمول 1.53 كغم ويبلغ سمكه 16.9 ملم فقط في أكثر نقطة سُمكًا، مما يجعله رفيقًا مناسبًا للسفر.

 معالج Intel® Core™ الجديد من الجيل الحادي عشر لتشغيل أقوى
 
يدعم معالج Intel® Core™i5-1135G7 الجديد من الجيل الحادي عشر المبني على تقنية SuperFin 10 نانومتر الحاسوب المحمول الجديد HUAWEI MateBook D 15؛ إذ يتميز المعالج رباعي النواة ثماني الخيوط بأداء أسرع من سابقيه للتعامل بسهولة مع سيناريوهات الاستخدام اليومي، مع بطاقة رسوماتIntel® Iris® Xe  المدمجة لتوفير أداء رسومات منافس.

ويأتي الجهاز الجديد بذاكرة تصل إلى 16 جيجابايت لقراءة وكتابة أسرع، ويتميز بمحرك الأقراص الصلبة NVMe PCIe عالي السرعة لتحسين أداء النظام بشكل عام. وبنقرة على مفتاحي Fn وP، بإمكانك تفعيل وضع الأداء للتطبيقات الأكثر استخدامًا.
ويعزز نظام التبريد المتقدم الذي يتميز بمروحة وزعنفة HUAWEI Shark عالية الكثافة التصميم الإلكتروني لضمان الأداء المستقر للحاسوب المحمول تحت الضغط.


 شاحن مدمج يدعم تقنية SuperCharge لفترة استخدام أطول
 
يدعم محول التيار المتردد الذي يأتي مع جهاز HUAWEI MateBook D 15 تقنية HUAWEI SuperCharge™ للشحن السريع المتوافق مع هواتف هواوي الذكية.

يظل الشحن العكسي نشطًا حتى عند إيقاف تشغيل أجهزة الحاسوب المحمولة، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا عندما تحتاج إلى شحن سريع لبطارية الهاتف الذكي أثناء التنقل.

وتأتي بطاريةهذا الحاسوب المحمول الجديد بسعة 42 واط جنبًا إلى جنب مع حلول إدارة الطاقة الذكية من هواوي لإطالة عمرالبطارية إلى أقصى حد، مما يمنحك وقتًا أطول للقيام بأعمالك اليومية أو مواصلة دراستك أو الترفيه عن نفسك سواء بالاستمتاع بلعبتك الحماسية أو مشاهدة برامجك ومسلسلاتك المفضلة.

 تقنيات مبتكرة لأداء أفضل

يتّسم الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D 15 بتقنيات هواوي المبتكرة مثل زر الطاقة ببصمة الإصبع الذي يُعدّ مصادقة بيومترية إضافية وآمنة إلى جانب زر الطاقة.وعملت هواوي على ترقية الجهاز ببطاقة واجهة شبكة Wi-Fi 6 بتصميم هوائي مزدوج، بما يمنحك اتصال إنترنت عالي السرعة ومستقر، مع توفير تقنية Bluetooth 5.1 . ويعمل الجهاز بنظام التشغيل Windows 11 لأداء أكثر كفاءة.

يتوفر الحاسوب المحمول الجديد الآن في الأردن بسعر يبدأ من 599 دينارًا، مع هدية مجانية عبارة عن حقيبة ظهر وفأرة بلوتوث، ويمكن اقتناؤه من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط التالي: t.ly/snqa ، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.

ويأتي الجهاز مع خدمة HUAWEI Care؛ حيث يتمتع بتمديد ضمان عام أو عامين. وعند تمديد الضمان، سيتم استخدام قطع غيار أصلية 100% مع توفير خدمة الإصلاح السريع.

 




 

 


 

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