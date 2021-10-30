HUAWEI MateView تعزز جميع جوانب تجربة الأجهزة الفائقة وتوفر شاشة عرض بألوان حقيقية المتاحة الآن في الأردن

الوكيل الاخباري - لطالما كانت الشاشات جزءًا أساسيًا من أي جهاز كمبيوتر، وعلى الرغم من أنها كانت في الأصل مجرد شاشة عرض بسيطة لإظهار المعلومات، إلا أن التقنيات المتقدمة سمحت لها بالتطور إلى شيء أكثر ابتكارًا.

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تأتي الشاشة التقليدية في إطار ضخم وبالتصميم نفسه، بالكاد يمكن تمييزها بالمقارنة مع المنافسة.



تعرف على شاشة HUAWEI MateView، وهي شاشة قائمة بذاتهاتركز بشكل خاص على تصميمها دون المساومة على الجودة، مما يؤدي إلى عرضٍ مع جماليات وأداء ممتع.

تقدم شاشة HUAWEI MateView نهجًا مستقبليًا يكمل تجربة الأجهزة الفائقة من هواوي، مما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بالتعاون اللاسلكي السلس عبر أجهزة الحواسيب المحمولة والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.



عرض صور ومقاطع فيديوهات بألوان حقيقية نابضة بالحياة



تأتي شاشة HUAWEI MateView بمقاس 28.2 بوصة بدقة+ 4K 43850 x 2560 التي توفر إعادة إنتاج ألوان مذهلة، ونسبة ارتفاع العرض 3:2 التي تمنح المستخدمين مساحة رأسية أكثر لرؤية المستندات وصفحات الويب في عرض أطول.

وتوفر الحواف النحيفة جدًا تجربة غامرة، مما يحقق نسبة رائعة من الشاشة إلى الجسم تبلغ 94%.



تمكنت الشاشة من التفوق على منافسيها بفضل دعمها لسلسلة ألوان DCI-P3 التي تغطي الشاشة بألوان 1.07 ودقة ألوان ∆E<2.

بالإضافة إلى ذلك، توفر شاشة HUAWEI MateView دعمًا لمخرجات النطاق الديناميكي العالي (HDR) المثالية لعمق الألوان وزيادة تباينها وسطوعها. في الواقع، تدعم الشاشة مستوى سطوع أقصى يبلغ 500 nits.



تجربة الأجهزة الفائقة لتعزيز الإنتاجية



كجزء من تجربة المكتب الذكي، تستفيد شاشة HUAWEI MateView من التقنيات التي تسمح لها الاستفادة من التجربة التعاونية بين الأجهزة المتعددة، ويتم دعم صب الكمبيوتر PC casting في الوقت الحقيقي عبرالاتصال اللاسلكي، مما يوفر عليك متاعب توصيل الأسلاك المتعددة.

على سبيل المثال، يمكن عرض شاشة الحاسوب HUAWEI MateBook Pro المحمول لاسلكيًا على شاشة HUAWEI MateView التي يمكنها الاستفادة من شاشة عرض كبيرة 3:2، ويمكن للحاسوب HUAWEI MateBook D15 المحمول الاتصال بشاشةHUAWEI MateView عبر اتصال كابلUSB-Cالسلكي.



يمكن للمستخدمين أيضًا استخدام HUAWEI MateView كشاشة ممتدة عند الاتصال بحواسيب مثل حاسوب HUAWEI MateBook D15 المحمول.

بمجرد عرض الشاشة أو توصيل شاشة المحمول، سيتمكن المستخدمين من التحكم في واجهة الحاسوب المحمولوالتطبيقات باستخدام لوحة مفاتيح والماوس المتصلة على الشاشة.



كل هذا يأتي بالإضافة إلى ميزة أخرى رائعة هي OneHop Projection، حيث يمكن لهواتف هواوي الذكية استخدام الشاشة الأكبر HUAWEI MateView بنقرة واحدة.

بمجرد أن يقوم المستخدم بإنشاء اتصال من خلال النقر على monitor’s dock في الشاشة، فإنه سيتم تنشيط وضع Desktop Mode تلقائيًا، حيث يجمع بين قوة الحوسبة للهاتف الذكي وتجربة الشاشة الكبيرة لـ HUAWEI MateView.



شاشة بتصميم راقٍوممتع يكسر التقاليد



تم تصميم شاشة HUAWEI MateView بأسلوب فني مستقبلي بحيث لن تخرج عن الموضة لسنوات قادمة.

يتكون التصميم المستطيل للشاشة من عناصر رأسية وأفقية فقط، تتميز أيضًا بحواف نحيفة جدًا لتجربة مشاهدة بلا حدود.

تم تصميمالشاشة من الألومنيوم لتحقيق تأثير الإطار الضيق الذي يساعد على تقليل الانحرافات البصرية.



كن في مركز الحركة مع تجربة صوت غامرة



تأتي شاشة HUAWEI MateView مع اثنين من مكبرات الصوت التي تقدم مرحلة صوتية رائعة تضعك في مركز الحركة. وتدعم حجم الحد الأقصى المرجح من 75 dB والحد الأقصى لحجم الفعلي من 78dB.

يتضمن مسار الصوت فيالشاشة وحدة ضبط حسابي يمكنها ضبط استجابة التردد والجرس ديناميكيًا وفقًا لخصائص الجهاز.

وتأتي فتحة صوت الشاشة في الجزء السفلي من الحامل، وتحتوي على 5,920 ثقبًا لا تساعد فقطفي جودة الصوت، ولكن أيضًا مع كمية الهواء لتبريد الشاشة بشكل فعال. يوجد أيضًا ميكروفون مزدوج لالتقاط الصوت بعيد المدى.



اتصالسهل وبسيط للأجهزة مع استخدام كابل USB-C



بفضل دعم كابل USB-C، تحل شاشة HUAWEI MateView بشكل فعال جميع مشاكل وجود كابلات متعددة بوجود كابل واحد فقط.

يسمح منفذ USB-C بنقل البيانات، بالإضافة إلى مراقبة الإدخال والشحن من خلال استخدام كابل واحد.

يدعم كابل USB-C الموجود على الشاشة أيضًا الشحن العكسي بقوة 65 واط والذي يمكنه أيضًا شحن أجهزة الحواسيب المحمولة بدون جميع الأسلاك الفوضوية.



تجربة اللمس الذكية الجديدة مع شريط HUAWEI Smart Bar للتفاعل السهل

تعد شاشة HUAWEI MateView فريدة من نوعها من خلال تصميم شريط HUAWEI Smart Bar design، وهو أول تصميم OSD يعمل باللمس في العالم يمكن العثور عليه على الشاشة.

التصميم مجردتمامًا من الأزرار المادية التيغالبًا تكون متواجدة في الشاشات التقليدية، وذلك لخلق تجربة اللمس الذكية الجديدة.

من خلال شريط HUAWEI Smart Bar المدرج تحت الشاشة، يمكن تنفيذ جميع وظائف الشاشة ببساطة عن طريق النقر واللمس على الشريط الذكي، مما يسمح بعملية تشغيل مريحة وانسيابية.



تقدم شاشة HUAWEI MateView أفضل التقنيات مع شاشة ملونة حقيقية لاسلكية إلى جانب تجربة المكتب الذكي مرموقة بتصميم جمالي ممتع، مما يجعلها أحد أفضل الخيارات لشاشة جهازك المكتبيDesktop Monitor.

تتوفر هذه الشاشة الذكية في الأردن، وتأتي باللون الرمادي وبسعر 649 دينار أردني.

يمكنك شراء نسختك الآنمن خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط: https://store.reach-tele.com/ar/smart-home/huawei-mateview، أو متجر هواوي CellAvenue الإلكتروني، من خلال الرابط التالي: https://www.cellavenuestore.com/ar/product/huawei-mateview-ar/، وستحصل على ضمان لمدة 12 شهرًا.

