HUAWEI nova 8:أكثر من مجرد هاتف مع كاميرا مذهلة!

الوكيل الاخباري - ربما سمعت عن أحدث هاتف مزود بكاميرا من الفئة المتوسطة من هواوي، وهو هاتف HUAWEI nova 8.

اضافة اعلان

هذا الهاتف يستحق كل هذه الشهرة، فكل تلك المزايا الرائعة أصبحت حقيقة الآن.

يأتي الهاتف بكاميرا مذهلة مزودة بكاميرا رباعية تعمل بالذكاء الاصطناعي بدقة ميجابكسل، وتقنية الشحن الفائق HUAWEI SuperCharge بقوة 66 واط، وشاشة OLED منحنية بتردد 90 هرتز، ومزايا الأجهزة الفائقة Super Device ونظامEMUI 12 المستقبلية المذهلة.

لذا، سواء كنت تحب تسجيل مقاطع الفيديو أو التقاط الصور أو مشاهدة برامجك المفضلة أو الاستمتاع بلعبتك المفضلة، فإنHUAWEI nova 8 هو الهاتف الأمثل، وإليك فيما يلي أهم الأسباب.

هاتف HUAWEI nova 8 باللون Blush Gold Colourway



أولاً، سيذهلك هاتف HUAWEI nova 8 بشكله الرائع، فهو يأتي باللون Blush Goldالمذهل الذي سيلفت انتباهك بالتأكيد.

بالإضافة إلى ذلك، أنت بحاجة إلى هاتف مميز يناسب حالتك المزاجية، أليس كذلك؟ هذا الهاتف الذكي يدمج بين التكنولوجيا والتصميم المذهل.

في الجزأين الأمامي والخلفي، يستخدم هاتف HUAWEI nova 8 تصميماً زجاجياً منحنياً، مع الاحتفاظ بالأزرار الموجودة على الجانب لمختلف الوظائف ولتعزيز روعة التصميم.

علاوة على ذلك، فإن الحواف المنحنية من الأمام والخلف تتناسب بشكل مثالي مع الإطار الوسطي المعدني، مما يمنحك شعوراً بنعومة ملمسه وأناقته في راحة يديك.



ولتلبية احتياجات التصوير ومقاطع الفيديو الأكثر تنوعاً، تم تجهيز هاتف HUAWEI nova 8 بنظام كاميرا رباعي يعمل بالذكاء الاصطناعي بدقة 64 ميجابكسل.

ويتضمن كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا “بوكيه” بدقة 2 ميجابكسل.

تعمل هذه الكاميرات معاً لتقديم صور ومقاطع فيديو مذهلة في جميع السيناريوهات، وبصرف النظر إن كانت البيئة المحيطة مضيئة أو مظلمة.



تعمل الكاميرا الرئيسية والكاميرا فائقة الاتساع في الجزء الخلفي من هاتف HUAWEI nova 8 معاً لتمكين عرض الفيديو المزدوج.

إحداهما مسؤولة عن التقاط الصورة بأكملها والأخرى تُستخدم للقطات القريبة، مما يضيف لمسة مرحة إلى مقاطع الفيديو التي تقوم بتصويرها.



وعندما تحتاج لالتقاط لحظاتك الشخصية، فلا يمكن الاستغناء عن صور السيلفي مع أصدقائك. من خلال الكاميرا الأمامية عالية الدقة بدقة 32 ميجابكسل في هاتف HUAWEI nova 8 ستتألق أنت وأصدقاؤك في كل صورة سيلفي.

وكذلك، الهاتف يدعم وضع Super Night Selfie الذي يعمل تلقائياً على تحسين مظهر الوجه وتفاصيل الخلفية.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل خوارزمية الذكاء الاصطناعي القوية المدمجة على إزالة التوهجات من النظارات بذكاء، مما يجعلك تبدو متألقاً حتى في الليل.



بالإضافة إلى ذلك، في حال نسيت شحن هاتفك قبل الخروج من المنزل، فلا داعي للقلق لأن هاتفHUAWEI nova 8 يمتاز بخاصية الشحن الفائق HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط، مما يوفر عليك عناء شحن هاتفك بشكل متكرر.

يمكن شحن الهاتف حتى 60% في 15 دقيقة فقط و100% في 35 دقيقة فقط.

وبينما تتناول إفطارك وترتدي ملابسك قبل الخروج، سيكون الهاتف مشحوناً بالكامل.



سواء أردت الاستمتاع بالألعاب أو مشاهدة مقاطع الفيديو أو تصفح الإنترنت أو عرض الصور، كل ما تحتاجه هو شاشة عالية الجودة لنتيجة أفضل.

يتميز هاتف HUAWEI nova 8 بشاشة OLED منحنية بمقاس 6.57 بوصة مع خاصية منع اللمس غير المقصود المدعومة بالذكاء الاصطناعي وميزات راحة العينين المعتمدة من مؤسسة TÜV Rheinland، مما يوفر تجربة مشاهدة نابضة بالحياة، سلسة وانسيابية من جميع النواحي.

بالإضافة إلى ذلك، مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، تقوم الشاشة بتحديث 90 إطاراً في الثانية مع استجابة سريعة للغاية عند التمرير. يمكنك التمرير بسلاسة عبر الصفحات لقراءة أي نوع من المحتوى، أو مثلاً متابعة تعليقات المتابعين بشكل أسرع.

وإلى جانب هذه الانسيابية الرائعة، يمنحك معدل التحديث البالغ 90 هرتز زمن تأخير أقل للتحكم باللمس، مما يجعل كل لمسة أكثر استجابة ودقة ويعطيك الأفضلية في منافسات الألعاب.



ويأتي هذا الهاتف مجهزاً بمزايا الأجهزة الفائقة Super Device ونظام EMUI 12 الرائعة والمستقبلية والتي ستعجبك بالتأكيد.

توفر لك تقنية الذكاء الاصطناعي المبتكرة من هواوي AI Life والمناسبة لجميع السيناريوهات خيارات اتصال محسنة والمزيد من الطرق للبقاء على اتصال بالعالم من حولك.

وستساعدك أيضًا على الاستمتاع بتجربة أكثر ملاءمة وفعالية وأماناً.

وبذلك، سيكون لديك المزيد من الوقت لقضائه مع الأصدقاء والعائلة، كما ستتمكن من تحقيق المزيد من أهدافك.



وضمن ميزة العرض على عدة شاشاتMulti-screen Collaboration ، يمكن توصيل هاتف HUAWEI nova 8 بالحاسوب لتشكيل جهاز فائق قوي للغاية.

بمجرد الاتصال، ستحصل على فرصة لفتح ما يصل إلى 3 نوافذ على حاسوبك المحمول. ويمكنك أيضاً الوصول إلى الملفات الموجودة على هاتفك المحمول باستخدام جهاز الحاسوب المحمول، بينما يمكن للهاتف الذكي أن يعمل كجهاز للتحكم السريع بحاسوبك المحمول مما يجعل إدارة الملفات عبر الأجهزة ومشاركتها تجربة رائعة للغاية.



يوجد في الهاتف أيضاً خاصية النوافذ العائمة. مع هذه الميزة الذكية البسيطة، يمكنك الآن القيام بمهام متعددة بكفاءة أعلى. على سبيل المثال، عند قراءة الأخبار أو رسائل البريد الإلكتروني أو مشاهدة مقاطع الفيديو، يمكنك الرد على الرسائل المباشرة عبر النافذة العائمة دون الحاجة إلى الخروج من تطبيقك الحالي.

ما عليك سوى النقر فوق الإشعار في الشريط والرد على الرسالة فوراً في النافذة العائمة المنبثقة.

يمكنك أيضاً فتح نافذة عائمة ثانية أو تكديس المهام على هيئة Quick Balls في الشريط الجانبي لإعادتها مرة أخرى في أي وقت.



هل ترغب بالمزيد؟ مع MeeTime، يمكنك إجراء مكالمات فيديو عالية الجودة مع مستخدمي أجهزة هواوي الآخرين أثناء مشاركة الشاشة وإضافة الإشارات في الوقت الفعلي.



يعمل هاتف HUAWEI nova 8 بنظام EMUI 12 الذي يوفر تجربة ذكية وسلسة.

ويوفر متجر تطبيقات AppGallery الموثوق والمبتكر والآمن على هاتف HUAWEI nova 8، حيث ستجد الكثير من التطبيقات عالية الجودة لتنزيلها.



سواء كنت تبحث عن هاتف ذكي من الفئة المتوسطة ويتميز بمظهر أنيق، أو هاتف ذكي يمكنه التقاط صور مذهلة في أي سيناريو، أو هاتف ذكي بسرعات فائقة، أو إذا كنت ترغب ببساطة في الاستمتاع بميزات مبتكرة لم يسبق لها مثيل ضمن الفئة المتوسطة، فإن هاتف HUAWEI nova 8 هو خيارك المثالي.



يتوفر هاتف HUAWEI nova 8 حاليًا في الأردن بسعر 359 دينارًا، ويمكنك اقتناؤه من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://store.reach-tele.com/ar/phones/huawei-nova-8، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: https://www.cellavenuestore.com/ar/product/huawei-nova-8-ar/، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.

وستحصل على مجموعة من الهدايا المجانية تضم: سماعة من هواوي، وخصمًا عند شراء سعة تخزينية على الـ (Cloud)، و3 أشهر مجانًا من HUAWEI Music VIP، وشهرًا واحدًا مجانًا من HUAWEI Video VIP، إلى جانب ضمان لمدة 12 شهرًا.



