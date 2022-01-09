HUAWEI nova 9..أحدث هاتف ذكي من هواوي مليء بالتجارب الجديدة مع متجر AppGallery

الوكيل الاخباري - منذ ستة أعوام، أطلقت هواوي HUAWEI nova، سلسلة الهواتف الذكية العصرية لجيل الشباب.

اضافة اعلان

منذ ظهور السلسلة، كانت في مسار تصاعدي واستمرت في دفع الابتكار والتصميم الفريد والقدرة على تحمل التكاليف.



بينما تشتهر عروض الهواتف الذكية من هواوي بسلسلتي HUAWEI Mate و HUAWEI P، تجسد كلتا السلسلتين تفاني هواوي في الابتكار وليس من الصعب أن نرى كيف أصبحت هاتان المجموعتان محبوبتين للغاية من قِبَل مستهلكي الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، نرى نجمًا صاعدًا في سلسلة هواتف HUAWEI nova.



اليوم، نسلط الضوء على سلسلة HUAWEI nova ونمنحها الاهتمام التي تستحقه. أطلقت هواوي مؤخرًا هاتف HUAWEI nova 9 - الذي سيتوفر قريبًا للطلب المسبق في الأردن - ويتميز بتصميم وشاشة مذهلين، وميزات كاميرا مبتكرة مع نظام كاميرا Ultra Vision بدقة 50 ميجابكسل، وإمكانيات شحن فائقة، وميزات الجهاز الفائق - Super Device مع واجهة المستخدم EMUI 12، وجميع هذه الخصائص تكتمل بأداء سلس وقوي، والمزيد من التطبيقات بفضل AppGallery.



يُطلق على هاتف HUAWEI nova 9 لقب رائد عصره وملك الكاميرات، وهو هاتف ذكي بسعر يسهل الوصول إليه وعصري وذو أداء عالٍ ومليء بالتطبيقات والابتكارات المميزة.



متجر AppGallery على هاتف HUAWEI nova 9



منذ إطلاق متجر AppGallery في عام 2019، الذي يعدّ واحدًا من أفضل 3 أسواق على مستوى العالم مع أكثر من 550 مليون مستخدم نشط شهريًا عبر 170 دولة ومنطقة، تم تحديث النظام الأساسي ليتباهى بمجموعة متنوعة ومضاعفة من التطبيقات التي تلبي معظم حالات الاستخدام.

لوضع هذا في المنظور مع اثنين من الإحصائيات الرئيسية، وتعمل هواوي مع أكثر من 4.5 مليون مطور مسجل لجلب محتوى جديد باستمرار إلى النظام الأساسي، مع أكثر من 141000 تطبيق متكامل مع خدمات هواوي للهواتف النقالة (HMS).



هذه الأرقام ضخمة فعلًا ومن المقرر أن تنمو أكثر. وبفضل متجر AppGallery، يأتي هاتف HUAWEI nova 9 مزودًا بأحدث التطبيقات، مما يجعله الرفيق المثالي إذا كنت تريد أي شيء في متناول يدك.



صُمم هاتف HUAWEI nova 9 لجيل الشباب، ويضم مجموعة من تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدردشة الأكثر شهرة، وجميعها قابلة للتنزيل عبر متجر AppGallery أو عبر مواقع المطورين الرسمية.



هل تبحث عن شيء تأكله عندما لا يكون هناك شيء في الثلاجة؟ أصبح الآن من الأسهل توصيل طعامك المفضل مباشرةً إلى باب منزلك باستخدام هاتف HUAWEI nova 9 وتطبيقات توصيل الطعام الشهيرة المتوفرة على متجر AppGallery.



العب مع نوفا – nova



مع هاتف HUAWEI nova 9، سوف تكون قادرًا على تجربة تدفق مستمر من الألعاب المثيرة والصعبة والثرية، والتي تربطك بالألعاب التي تفضلها.



سيتوفر هاتف HUAWEI nova 9 قريبًا للطلب المسبق في الأردن بسعر 369 دينارًا، مع مجموعة من الهدايا المجانية تضم: سماعة HUAWEI Freelace ، واشتراكًا مجانيًا لمدة 3 شهور في HUAWEI Music، واشتراكًا مجانيًا لمدة شهر واحد في HUAWEI Mobile Cloud، بالإضافة إلى اشتراك مجاني لمدة شهر واحد في HUAWEI Video.

ويأتي الهاتف باللون رقم 9 واللون الأسود مع خدمة HUAWEI Care؛ حيث يتمتّع الجهاز بتمديد ضمان سنة أو سنتين وضمان حماية الشاشة من تعرضها من التلف لمدة سنة.

وعند تمديد الضمان، سيتم استخدام قطع غيار أصلية مع الإصلاح السريع.

