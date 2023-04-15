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السبت، 15-04-2023 11:50 ص

JTI الأردن تقيم مأدبة إفطار لطلّاب صندوق أمان لمستقبل الأيتام

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الوكيل الإخباري - تحت رعاية وزارة التنمية الاجتماعية وبحضور السيّد برق الضمور أمين عام الوزارة، وكلّ من المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفة صناعة الأردن، والسيدة نور الحمود مدير صندوق أمان لمستقبل الأيتام، والسيد رائد الخرابشة مدير شؤون الشركات؛ أقامت شركة JTI الأردن مأدبة إفطار دعت إليها عدداً من الطلّاب الذين يدعمهم صندوق أمان لمستقبل الأيتام، كجزء من أنشطتها الخيرية ومسؤوليتها المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك. وخلال حفل الإفطار؛ تقدّم أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية "برق الضمور" من الشركة اليابانية بالشكر الجزيل على دورها بالمسؤولية الاجتماعية، مشيراً إلى أن صندوق أمان لمستقبل الأيتام يعد شريكاً استراتيجياً في ملف رعاية الأيتام.

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وبدوره أشار المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفة صناعة الأردن إلى أهميّة تعزيز دور المنشآت وشراكاتها مع الهيئات الخيرية الدّاعمة للشباب، وخصوصاً فيما يتعلّق باستحداث فرص عمل للشباب وتدريبهم وصقل مهاراتهم، الأمر الذي تعتبره الغرفة جزءاً أصيلاً من المسؤولية المجتمعية "المستدامة" والنهج الذي تتبنّاه ضمن سياستها العامة. وقد أكد عدد من الحاضرين على ما جاء في كلمة السيد "الضمور" والمهندس "الجغبير"، خصوصاً ما ركّز على أهمية دور شركات القطاع الخاص والهيئات في دعم المسيرة التعليمية للشباب والشابات، والدعم المستمر للمجتمع المحلي عموماً. كما أشادوا بجهود صندوق أمان في دعم الأيتام وتوفير الرعاية اللازمة لهم، والتركيز على دعم المسيرة التعليمية عبر عقد شراكات مع هيئات ومؤسسات وشركات وغيرها، اقتداءً بالشراكة مع JTI الأردن والتي امتدّت لما يزيد عن عشر سنوات.

 

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة الخيرية التي تقوم بها شركة JTI الأردن كجزء من مسؤوليتها المجتمعية، حيث تسعى الشركة للمساهمة في تحسين الظروف المعيشية لأبناء المجتمع المحلي ودعم المؤسسات الخيرية والمجتمعية في الأردن.







 




 

 


 

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