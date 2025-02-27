Visa تطلق الميزة التقنية Tap to Add Card في الأردن

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الوكيل الإخباري- أعلنت Visa، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (V)، اليوم عن إطلاق الميزة التقنية الجديدة "إضافة البطاقة بلمسة واحدة" "Tap-to-Add Card" في الأردن، ما يمثل تقدماً كبيراً في توفير المحافظ الرقمية. وتعالج هذه التقنية المبتكرة الحاجة المتزايدة إلى حلول دفع رقمية آمنة ومبسطة من خلال السماح لحاملي البطاقات بإضافة بطاقات Visa غير التلامسية إلى المحافظ الرقمية بضغطة بسيطة على أجهزتهم المحمولة. اضافة اعلان





وبتعزيز الأمان والراحة، تسهم ميزة "Tap-to-Add Card" في التخلص من عناء عملية الإدخال اليدوي، والتي تشكل مصدراً شائعاً للأخطاء والثغرات التي يستغلها المحتالون الذين يسعون إلى اختراق معلومات البطاقة الحساسة. وعند الضغط يتم توليد رمز فريد لمرة واحدة يتم التحقق منه بواسطة خدمة Visa Chip Authenticate، مما يضمن توفير بيانات اعتماد البطاقة بشكل آمن ويقدم بديلاً أسرع وأكثر أماناً بشكل كبير من الطرق التقليدية.



وقال ماريو مكاري، نائب الرئيس ومدير منطقة المشرق العربي في Visa: "نحن سعداء بإطلاق الميزة التقنية ’إضافة البطاقة بلمسة واحدة‘ ’Tap-to-Add Card‘ بكل ما توفره من تعزيز للأمان والبساطة في الأردن. يوفر هذا الحل التقني راحة البال لحاملي البطاقات عند إضافة البطاقة إلى المحفظة الرقمية، مدركين أن معلوماتهم محمية بتدابير أمان متقدمة. وباعتقادنا أن ’Tap-to-Add Card‘ سيسهم بصورة كبيرة في تعزيز تبني المحافظ الرقمية في الأردن من خلال معالجة المخاوف الأمنية الرئيسية وتبسيط تجربة المستخدم".



الزخم العالمي والتأثير الإقليمي

سرعان ما اكتسبت ميزة "Tap-to-Add Card" شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم منذ طرحها في سبتمبر الماضي من قبل Visa، ضمن مجموعة خدماتها الجديدة التي تهدف إلى تعزيز تجارب الدفع الرقمية. وبتمكين أكثر من 542 رمزاً لتقنية "Tap-to-Add Card" في الأردن ، أثبتت التكنولوجيا قدرتها على تبسيط وتأمين توفير المحفظة الرقمية.

فوائد للمنظومة

تم تصميم ميزة "Tap-to-Add Card" لتستفيد منها كافة الأطراف المعنية بمنظومة المدفوعات. فمن خلال تقديم تجربة مماثلة للمدفوعات داخل المتاجر، يمكن لحاملي البطاقات الاستمتاع بطريقة أسرع وأكثر ملاءمة وأماناً لإضافة البطاقات إلى محافظهم الرقمية، مما يشجع على زيادة تبني المدفوعات الرقمية.



بالنسبة للجهات المصدرة للبطاقات، يمكن أن تساعد ميزة "Tap-to-Add Card" على تقليل المخاطر والتكاليف المرتبطة بالاحتيال في توفير المعلومات والبيانات، وتبسيط عملية الإضافة إلى المحفظة مما يؤدي إلى تقليل استفسارات خدمة العملاء، وتحسين معدلات الموافقة على المعاملات.



وعلى نحو مماثل، بالنسبة للمحافظ الرقمية، تتبع ميزة "Tap-to-Add Card" معايير الأمان الخاصة بشركة Visa، مما يقلل من خطر اختراق البطاقة، وتعد باحتمالية تعزيز معدل توفير الرموز بسبب قلة أخطاء إدخال البطاقات، بينما تتيح أيضاً الفرصة لتقديم تجارب جديدة للعملاء.



وتدعم المحافظ الرقمية هذه التقنية على مستوى العالم، مما يضمن التكامل السلس مع تجارب المحافظ الرقمية الحالية.