أدهم المخادمة يتصدر مواقع التواصل بعد اختياره حكمًا رابعًا لنهائي كأس العالم 2026

12:05 م

الوكيل الإخباري- تصدر اسم الحكم الدولي الأردني أدهم المخادمة مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اختياره حكمًا رابعًا للمباراة النهائية لكأس العالم 2026، التي تجمع منتخبي إسبانيا والأرجنتين. اضافة اعلان





وتفاعل ناشطون مع الخبر، معبرين عن فخرهم بوجود حكم أردني ضمن طاقم إدارة نهائي أكبر بطولة كروية في العالم، معتبرين أن اختيار المخادمة يعكس الثقة التي يحظى بها من الاتحاد الدولي، بعد المستويات التي قدمها خلال البطولة.



واعتبر متابعون أن تعيين المخادمة في نهائي كأس العالم يعد إنجازًا جديدًا للتحكيم الأردني، خاصة بعد مشاركته في إدارة عدد من مباريات المونديال، وتقديمه أداءً لاقى إشادة واسعة.



ويأتي اختيار المخادمة حكمًا رابعًا في المباراة النهائية تتويجًا لمسيرته في مونديال 2026، ليواصل تسجيل حضور أردني مميز في أكبر المحافل الكروية العالمية.









