أفاعٍ سامة تهدد معسكر أحد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026

وأوضح الاتحاد أن التقارير الواردة من موقع المعسكر أشارت إلى رصد أفاعٍ سامة في المنطقة المحيطة بمقر إقامة البعثة، ما أثار مخاوف تتعلق بسلامة اللاعبين وأفراد الجهازين الفني والإداري.
وأكد الاتحاد السويسري أن الوضع يشكل خطرًا محتملاً على أفراد البعثة، مشيرًا إلى أنه بدأ بالفعل البحث عن مقر إقامة بديل يضمن أعلى درجات السلامة قبل انطلاق منافسات البطولة.
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