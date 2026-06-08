أفاعٍ سامة تهدد معسكر أحد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026

01:35 ص

الوكيل الإخباري- أصدر الاتحاد السويسري لكرة القدم بيانًا رسميًا حذر فيه من وجود أفاعٍ سامة في محيط مقر إقامة المنتخب بمدينة سان دييغو الأميركية، حيث يقيم الفريق استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. اضافة اعلان





وأوضح الاتحاد أن التقارير الواردة من موقع المعسكر أشارت إلى رصد أفاعٍ سامة في المنطقة المحيطة بمقر إقامة البعثة، ما أثار مخاوف تتعلق بسلامة اللاعبين وأفراد الجهازين الفني والإداري.



وأكد الاتحاد السويسري أن الوضع يشكل خطرًا محتملاً على أفراد البعثة، مشيرًا إلى أنه بدأ بالفعل البحث عن مقر إقامة بديل يضمن أعلى درجات السلامة قبل انطلاق منافسات البطولة.





