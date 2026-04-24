أمجد يوسف يعتلي منصات التواصل .. وفرحة واسعة تجتاح الشعب السوري

الوكيل الإخباري- تصدر اسم أمجد يوسف منصات التواصل الاجتماعي، اليوم، عقب إعلان إلقاء القبض عليه من قبل قوات الأمن السورية، بعد عملية رصد ومتابعة استمرت لأيام، وذلك على خلفية اتهامه بالمسؤولية المباشرة عن مجزرة حي التضامن التي راح ضحيتها عشرات المدنيين السوريين.





وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة واسعة من التفاعل، حيث عبّر سوريون عن ارتياحهم وفرحتهم بهذا التطور، معتبرين أن القبض على أحد أبرز المتهمين يمثل خطوة مهمة على طريق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.



وتداول ناشطون اسم أمجد يوسف على نطاق واسع، مرفقًا بتعليقات تؤكد أهمية استمرار ملاحقة جميع المتورطين، فيما أكدت مصادر أن قوات الأمن السورية تواصل عمليات البحث والتحري للوصول إلى بقية الأفراد المسؤولين عن المجزرة.



ويرى متابعون أن هذا الحدث يحمل رمزية كبيرة لدى السوريين، خاصة لعائلات الضحايا والناجين، الذين ينتظرون منذ سنوات محاسبة كل من تورط في الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين.





