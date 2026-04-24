أمجد يوسف يعتلي منصات التواصل .. وفرحة واسعة تجتاح الشعب السوري

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة واسعة من التفاعل، حيث عبّر سوريون عن ارتياحهم وفرحتهم بهذا التطور، معتبرين أن القبض على أحد أبرز المتهمين يمثل خطوة مهمة على طريق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.
وتداول ناشطون اسم أمجد يوسف على نطاق واسع، مرفقًا بتعليقات تؤكد أهمية استمرار ملاحقة جميع المتورطين، فيما أكدت مصادر أن قوات الأمن السورية تواصل عمليات البحث والتحري للوصول إلى بقية الأفراد المسؤولين عن المجزرة.
ويرى متابعون أن هذا الحدث يحمل رمزية كبيرة لدى السوريين، خاصة لعائلات الضحايا والناجين، الذين ينتظرون منذ سنوات محاسبة كل من تورط في الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين.
أخبار متعلقة
-
تنتهي خلال ساعات.. الأردنيون يترقبون موعد انقضاء الهدنة بين إيران وأمريكا
-
فيديو .. الشيخ علاء جابر يوضح موقفه بعد الجدل حول إعلان مركز اللغة الإنجليزية
-
النشامى يغيّرون قواعد اللعبة عبر لحظة غير مسبوقة في الملاعب العربية
-
مواقع التواصل تتشح بالسواد بعد وفاة الربابعة والشرمان بحادث الصحراوي
-
عطلة 3 أيام أسبوعيا في الأردن تخلق حالة من الجدل على منصات التواصل
-
منصات التواصل تتشح بالسواد بعد فاجعة المحامية زينة المجالي
-
"الفاقد الكهربائي" .. حيرة تصيب المواطن الأردني بين نفي شركات توزيع الكهرباء وتصريحات النائب القباعي
-
غازي الذيابي يعلن عن مكافأة مالية لرونالدو في حال الفوز على الهلال