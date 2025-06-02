أمير الكويت يستقبل الشرع بلافتة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي -صورة

وتداول نشطاء على مواقع التواصل صورًا من اجتماع أمير الكويت والشرع في قصر بيان بالكويت، نشرتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، حيث ظهرت عبارة لافتة نصّها: "لو دامت لغيرك لما اتصلت إليك"، ما فتح باب النقاش حول مغزاها وصياغتها اللغوية.
وقالت حسابات على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، إن "ظهور عبارة (لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك) خلال لقاء الشرع بأمير الكويت، ليس جديدًا، بل شوهدت في زيارات زعماء سابقين للكويت، حيث أمر بنقشها أمير الكويت الراحل الشيخ سالم المبارك الصباح، لتذكير نفسه والناس أن الحكم لا يدوم إلا لله".
وتعود قصة هذه المقولة إلى عام 1917، حين أمر الشيخ سالم المبارك الصباح، الحاكم التاسع للكويت، بنقش العبارة على واجهة قصر السيف، لتصبح لاحقًا جزءًا ثابتًا في جميع القصور والمقار الرسمية في البلاد. وقد أراد من خلالها إيصال رسالة خالدة مفادها أن السلطة لا تدوم لأحد، وأن الحكم تكليف لا تشريف، وأن التواضع والعدل هما أساس البقاء في المسؤولية.
من جهتها، أوضحت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" في بيانها أن "أمير البلاد ترأّس الجانب الكويتي في جلسة مباحثات رسمية بين دولة الكويت والجمهورية العربية السورية، فيما ترأس الشرع الجانب السوري، بحضور ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، والشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء".
وكان الشرع قد وصل إلى الكويت، الأحد، في أول زيارة رسمية له منذ توليه منصبه، وذلك تلبية لدعوة من أمير الكويت.
روسيا اليوم
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