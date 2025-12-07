أول تصريح للبرغوث الأرجنتيني حول قرعة كأس العالم 2026

11:36 م

الوكيل الإخباري- أطلق ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني أول تعليق له بشأن مواجهة المنتخبين العربيين الجزائر والأردن في بطولة كأس العالم 2026 المزمعة إقامتها الصيف القادم في ثلاث دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.





وأوقعت قرعة المونديال "ليو" ومنتخب بلاده الأرجنتين في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبنا الوطني والجزائر والنمسا، دون أن يتضح بعد إن كان نجم إنتر ميامي الأمريكي سيشارك في البطولة أم لا، مع أنه كشف في تصريحات سابقة أنه يرغب في خوض كأس العالم مرة أخرى.



وأدلى ميسي بتصريح للصحفي مارسيلو بينيدتو العامل في قناة "Dsports" على هامش احتفاله بلقب الدوري الأمريكي MLS، الذي تُوّج به مع ناديه إنتر ميامي، علق من خلاله على مجموعة منتخب بلاده في كأس العالم 2026، مشددًا على ضرورة التركيز في مباريات دور المجموعات.



وقال "ليو" في هذا الصدد: "يجب أن نفكر فقط في دور المجموعات، وفي منافسي الأرجنتين في هذا الدور، ويجب أن نفكر أيضًا بأن منتخب الأرجنتين لن يواجه مشكلة في تجاوز هذا الدور، ثم سنرى بعدها ما الذي سيحدث".



وكشف "البرغوث" كذلك عن الطريقة التي تابع بها قرعة المونديال، حيث قال: "في الحقيقة تابعت القرعة مثل جميع الأرجنتينيين، تابعتها بشيء من التوتر والعصبية حين تظهر الكرات، من سيكون منافسك في دور المجموعات".



وتابع: "في تلك اللحظات يبدأ المرء كما تعلم في تكوين فكرة عن بعض الأمور، ثم في كأس العالم يمكن أن تحدث الأمور بشكل مختلف تمامًا، أحيانًا تحدث نتائج لا يتوقعها أحد، كما تحدث دائمًا المفاجآت".



وفي حال مشاركته رسميًا في كأس العالم، فإن "البولغا" سيكون على موعد مواجهة منتخب الجزائر في أولى مباريات منتخب الأرجنتين في دور المجموعات، يوم 16 يونيو/حزيران، بملعب Arrowhead في كانساس سيتي.



وسيلاقي بعدها "ليو" برفقة منتخب "التانغو" يوم 22 يونيو منتخب النمسا في ملعب Dallas Cowboys، على أن يواجه في المباراة الثالثة يوم 27 من الشهر ذاته منتخب الأردن في ملعب دالاس أيضًا، وذلك في مواجهة تاريخية بالنسبة لرفاق النجم موسى التعمري وشريكه في خط الهجوم يزن النعيمات.

