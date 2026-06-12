إصابة دوكو تدفع بلجيكا لإجراء صارم قبل مواجهة الفراعنة في كأس العالم

وكان منتخب بلجيكا قد واجه شكوكا خلال الأيام الماضية بعد إصابة غيريمي دوكو لاعب مانشستر سيتي الذي تعافى في وقت لاحق وأصبح جاهزا لمواجهة المنتخب الوطني.
وأكدت تقارير صحيفة "HLN" البلجيكية أن إصابة غيريمي دوكو دفعت منتخب بلجيكا للاهتمام بشكل أكبر بالتدريبات والحفاظ على سريتها.
ويرغب منتخب بلجيكا في تقليل عدد الجمهور في ملعب التدريبات وقام الاتحاد البلجيكي بتغيير استراتيجيته بسبب إصابة دوكو الذي اضطر للتوقف عن التدريبات يوم الثلاثاء الماضي بسبب مشاكل في التنفس.
وقرر الاتحاد تغيير جزء من الأغطية الواقية المحيطة بملعب التدريبات لتصبح أقل شفافية وتهدف هذه الأغطية الجديدة لمنع المتفرجين من الحصول على معلومات حساسة.
وشدد الاتحاد البلجيكي الإجراءات الأمنية حول مركو تدريبات سياتل ساوندرز لضمان عدم تمكن المارة من التجسس على التدريبات سرا.
-
أخبار متعلقة
-
"أفشل نسخة مونديال" .. أبو تريكة يهاجم ازدواجية الانتقادات بشأن المونديال
-
كوريا الجنوبية تحصد أول ثلاث نقاط في المونديال على حساب التشيك
-
ضربة موجعة لعشاق كرة القدم العربية قبل انطلاق المونديال بساعات
-
قبل انطلاق المونديال التاريخي .. شاهد جميع أهداف النشامى في كأس العرب 2025
-
فيفا: مونديال 2026 سيحطم أرقام الحضور الجماهيري التاريخية
-
فيفا يواجه انتقادات قبل انطلاق أكبر مونديال في التاريخ .. إليك الأسباب
-
عند 7:30 مساءً بتوقيت عمّان .. العالم يترقب افتتاح المونديال من مكسيكو سيتي
-
مونديال المشاغبين .. لقطات خالدة هزّت تاريخ كأس العالم