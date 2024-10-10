إعصار ميلتون يعتلي منصات التواصل .. قوة خارقة تجتاح ولاية فلوريدا وتشرد أهلها

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهداً صادمة للحظة اقتراب الإعصار من شواطئ الولاية بألوان سوداء مرعبة ، يصاحبه أمطار كثيفة ورياح جنونية ، تسببت باقتلاع الأشجار من جذورها بحسب ما تم نشره على مواقع التواصل .
وبحسب ما نشره الناشطون عبر المواقع فإن السلطات الأمريكية ووسائل الإعلام المحلية في أمريكا حذرت بشدة من الإعصار "القاتل" ، داعية المواطنين الذين رفضوا إخلاء بيوتهم والهرب من أمام هذا الإعصار إلى كتابة أسمائهم وأسماء أطفالهم على أذرعهم ، وذلك لإمكانية التعرف عليهم في حال اجتاحهم الإعصار ، لكونه "عاصفة قاتلة" .
فيما هرب عشرات الآلاف من ولاية فلوريدا نحو ولايات أخرى حتى انتهاء الإعصار ، وذلك بعد أخذهم تحذيرات السلطات الأمريكية على محمل الجد وحرصهم على تجنب الوقوف أمام هذه القوة الخارقة .
What the heck is this black ring of smoke in #tampa last night?#milton— Frank Fighting For Freedom 🇺🇸 (@thinktankfranks) October 9, 2024
I’ve seen this before but no clue what it is. pic.twitter.com/RD6RXzQcMz
Hang in there, Lieutenant Dan! Defeat Hurricane Milton, or Mike Tyson will. pic.twitter.com/LDCQAiW9ma— parachutesBTC (@parachutesBTC) October 10, 2024
At least two people were victims of Hurricane #Milton in Florida— NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2024
The hurricane made its way to the central part of Florida's west coast in the Siesta Key Island area near the city of Sarasota. 125 homes were reportedly destroyed and more than two and a half thousand other… pic.twitter.com/9AIbwaDMV4
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