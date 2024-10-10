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إعصار ميلتون يعتلي منصات التواصل .. قوة خارقة تجتاح ولاية فلوريدا وتشرد أهلها

متداولة للإعصار في ولاية فلوريدا
متداولة للإعصار في ولاية فلوريدا
الخميس، 10-10-2024 10:11 ص
الوكيل الإخباري-   اعتلى وسم "إعصار ميلتون" منصات التواصل الاجتماعي بآلاف التغريدات حول الإعصار الذي يجتاح الولايات المتحدة الأمريكية ، وتحديداً ولاية فلوريدا التي تعرضت لدمار مهول في المنشآت والبنية التحتية بسبب الإعصار المصنف من الدرجة الثالثة .اضافة اعلان


وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهداً صادمة للحظة اقتراب الإعصار من شواطئ الولاية بألوان سوداء مرعبة ، يصاحبه أمطار كثيفة ورياح جنونية ، تسببت باقتلاع الأشجار من جذورها بحسب ما تم نشره على مواقع التواصل .

وبحسب ما نشره الناشطون عبر المواقع فإن السلطات الأمريكية ووسائل الإعلام المحلية في أمريكا حذرت بشدة من الإعصار "القاتل" ، داعية المواطنين الذين رفضوا إخلاء بيوتهم والهرب من أمام هذا الإعصار إلى كتابة أسمائهم وأسماء أطفالهم على أذرعهم ، وذلك لإمكانية التعرف عليهم في حال اجتاحهم الإعصار ، لكونه "عاصفة قاتلة" .

فيما هرب عشرات الآلاف من ولاية فلوريدا نحو ولايات أخرى حتى انتهاء الإعصار ، وذلك بعد أخذهم تحذيرات السلطات الأمريكية على محمل الجد وحرصهم على تجنب الوقوف أمام هذه القوة الخارقة .





 
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