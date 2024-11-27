اتفاق وقف إطلاق النار.. نصر للبنان وخيبة أمل للاحتلال

12:04 م

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الوكيل الإخباري- تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي العرب على اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل الذي دخل حيز التنفيذ فجر اليوم الأربعاء. اضافة اعلان





وعبّر نشطاء عن آمالهم بأن يسهم الاتفاق بعودة سكان الجنوب اللبناني إلى منازلهم بعدما ساهمت الحرب بنزوحهم من تلك المناطق ودمرت بيوتهم وأن يعم الأمان والاستقرار مجددا في عموم مناطق لبنان بعد ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى خلال الفترة الماضية.



وتداولوا صور ومقاطع فيديو تظهر عودة النازحين اللبنانيين إلى بلداتهم التي هجروا منه بسبب الحرب، معتبرين أن الاتفاق بصورته الحالية انتصار للبنان على إسرائيل في ظل تباين المواقف الإسرائيلية التي أفضت إلى خلافات واسعة بين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزرائه.



وأشاروا إلى امتعاض الشارع الإسرائيلي من الاتفاق وغضبهم على عودة اللبنانيين إلى مناطق الجنوب معتبرين أنه خسارة فادحة لإسرائيل ومكسب كبير للبنان وحزب الله الذي عمل طوال الشهور الماضية على تشريد سكان شمال إسرائيل وسط غموض يحيط بعودتهم إلى الشمال قريبا.



فيما اعتبر آخرون بأن الاتفاق بصورته الحالية هش وقد ينهار في أي لحظة إذا ما تم انتهاك أي من بنوده من قبل أحد الأطراف، داعين الأطراف للالتزام به وعدم خرقه.



ونص اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل على انسحاب الأخيرة تدريجيا من جنوب الخط الأزرق خلال 60 يوما، مع حصرية العمل المسلح جنوبي لبنان للجيش اللبناني على أن تقود الولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة لترسيم الحدود، بالإضافة إلى تفكيك منشآت إنتاج الأسلحة والبنى التحتية والمواقع العسكرية غير المصرح بها.