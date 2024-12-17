استشهاد جد "روح الروح" يثير تفاعلا عبر منصات التواصل

الوكيل الإخباري- أثار استشهاد الشيخ الفلسطيني خالد نبهان "أبو ضياء" -الذي عُرف بمقولة "روح الروح" بعد ارتقاء حفيدته ريم- تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي.



واستذكر رواد منصات التواصل مقاطع فيديو للشيخ نبهان وهو يودع حفيدته بعد ارتقائه شهيدا في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

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رحل روح الروح وترك قي القلوب جروح.

هنيئا لك بالشهادة يامن كنت مدرسةً في الصبر والثبات والتسليم لقضاء الله.pic.twitter.com/phfG0MscTt صاحب مقولة "روح الروح" يلتحق بحفيدته وقوافل شهداء غزة ، إلى جنة الخلد النعيم بإذن الله.رحل روح الروح وترك قي القلوب جروح.هنيئا لك بالشهادة يامن كنت مدرسةً في الصبر والثبات والتسليم لقضاء الله. #روح_الروح December 16, 2024

وعبروا عن تأثرهم بقصته حيث تركت تلك المشاهد ألما كبيرا وأثرا لا يُمحى من الذاكرة لمشاهد تتكرر يوميا منذ 438 يوما من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.







"وأسأل الله أن يجمع كل من استُشهد في سبيل الله بأحبتهِ في الجنة" مشهد #روح_الروح من أكثر المشاهد التي أثرت فيني وإلى هذه اللحظة لم أستطع التعافي منه ولا تجاوزه ولا حتى نسيانه وسيظل راسخ في ذهني من إيمانه وصبره ورقة قلبه إتجاه أحفاده ."وأسأل الله أن يجمع كل من استُشهد في سبيل الله بأحبتهِ في الجنة" pic.twitter.com/298fUZRNgg December 16, 2024



ودعوا له بأن يلتقي مع حفيدته ريم التي عرفت لاحقا بـ"روح الروح"، في الجنة كما أراد بعد ارتقائها شهيدة في تشرين الثاني 2023، ليلتحق هو الآخر بها.

#روح_الروح

كان رجلا سهلا هينا لينا رحيم القلب

أحبه الأطفال والحيوانات والطيور

والاشجار وكل البشر

تقبله الله وأسكنه الفردوس الأعلى كان رجلا سهلا هينا لينا رحيم القلبأحبه الأطفال والحيوانات والطيوروالاشجار وكل البشرتقبله الله وأسكنه الفردوس الأعلى pic.twitter.com/d4mN5UGSqK December 16, 2024



وكان روى الشيخ خالد نبهان "أبو ضياء" جد الشهيدة الطفلة ريم، والشهيد الطفل طارق، لـ"برنامج الوكيل" في تشرين الثاني 2023، تفاصيل استشهاد حفيديه في منزله الذي تعرض للقصف في قطاع غزة.