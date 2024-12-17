 
الثلاثاء 2024-12-17 02:22 م
 

استشهاد جد "روح الروح" يثير تفاعلا عبر منصات التواصل

الشيخ نبهان مع حفيدته
الشيخ نبهان مع حفيدته
الثلاثاء، 17-12-2024 01:40 م

الوكيل الإخباري- أثار استشهاد الشيخ الفلسطيني خالد نبهان "أبو ضياء" -الذي عُرف بمقولة "روح الروح" بعد ارتقاء حفيدته ريم- تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي.

واستذكر رواد منصات التواصل مقاطع فيديو للشيخ نبهان وهو يودع حفيدته بعد ارتقائه شهيدا في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

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وعبروا عن تأثرهم بقصته حيث تركت تلك المشاهد ألما كبيرا وأثرا لا يُمحى من الذاكرة لمشاهد تتكرر يوميا منذ 438 يوما من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

 


ودعوا له بأن يلتقي مع حفيدته ريم التي عرفت لاحقا بـ"روح الروح"، في الجنة كما أراد بعد ارتقائها شهيدة في تشرين الثاني 2023، ليلتحق هو الآخر بها.

 



وكان روى الشيخ خالد نبهان "أبو ضياء" جد الشهيدة الطفلة ريم، والشهيد الطفل طارق، لـ"برنامج الوكيل" في تشرين الثاني 2023، تفاصيل استشهاد حفيديه في منزله الذي تعرض للقصف في قطاع غزة.

 



وقال نبهان في حينها إن القصف حصل ليلا عندما ذهب جميع أفراد العائلة إلى النوم، حيث وقع شباك غرفته عليه هو وزوجته، ولكنه هم بالنهوض على الفور لإسعاف أفراد عائلته.

وأضاف أنه استطاع إنقاذ بعض أفراد عائلته المتواجدين في المنزل، وناشد الجيران لمساعدته بإسعاف باقي أفراد العائلة، حيث تعرض البعض لإصابات، فيما استشهدت الطفلة ريم "روح الروح".

 
gnews

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