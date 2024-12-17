استشهاد جد "روح الروح" يثير تفاعلا عبر منصات التواصل

واستذكر رواد منصات التواصل مقاطع فيديو للشيخ نبهان وهو يودع حفيدته بعد ارتقائه شهيدا في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
رحل روح الروح وترك قي القلوب جروح.
هنيئا لك بالشهادة يامن كنت مدرسةً في الصبر والثبات والتسليم لقضاء الله.#روح_الروح pic.twitter.com/phfG0MscTt
وعبروا عن تأثرهم بقصته حيث تركت تلك المشاهد ألما كبيرا وأثرا لا يُمحى من الذاكرة لمشاهد تتكرر يوميا منذ 438 يوما من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.
"وأسأل الله أن يجمع كل من استُشهد في سبيل الله بأحبتهِ في الجنة" pic.twitter.com/298fUZRNgg
ودعوا له بأن يلتقي مع حفيدته ريم التي عرفت لاحقا بـ"روح الروح"، في الجنة كما أراد بعد ارتقائها شهيدة في تشرين الثاني 2023، ليلتحق هو الآخر بها.
كان رجلا سهلا هينا لينا رحيم القلب
أحبه الأطفال والحيوانات والطيور
والاشجار وكل البشر
تقبله الله وأسكنه الفردوس الأعلى pic.twitter.com/d4mN5UGSqK
وكان روى الشيخ خالد نبهان "أبو ضياء" جد الشهيدة الطفلة ريم، والشهيد الطفل طارق، لـ"برنامج الوكيل" في تشرين الثاني 2023، تفاصيل استشهاد حفيديه في منزله الذي تعرض للقصف في قطاع غزة.
وقال نبهان في حينها إن القصف حصل ليلا عندما ذهب جميع أفراد العائلة إلى النوم، حيث وقع شباك غرفته عليه هو وزوجته، ولكنه هم بالنهوض على الفور لإسعاف أفراد عائلته.
وأضاف أنه استطاع إنقاذ بعض أفراد عائلته المتواجدين في المنزل، وناشد الجيران لمساعدته بإسعاف باقي أفراد العائلة، حيث تعرض البعض لإصابات، فيما استشهدت الطفلة ريم "روح الروح".
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