استقالة وتفاصيل جديدة .. حادثة حفل "كولدبلاي" لا زالت تتفاعل - صور

وظهر بايرون في الفيديو وهو يعانق رئيسة قسم الموارد البشرية في شركته، كريستين كابوت، عبر شاشة العرض العملاقة خلال حفل "كولدبلاي"، ما دفعهما للهرب من مكانهما مُحرجين، ما أثار اتهامات بالخيانة.
وتورطت كريستين كابوت رئيسة قسم الموارد البشرية في شركة "أسترونومر" في فضيحة عاطفية مع مديرها آندي بايرون الرئيس التنفيذي للشركة، رغم كونها متزوجة من رئيس تنفيذي آخر.
وخلال الحفل الذي أقيم في ملعب "غيليت"، ظهرت لقطة على الشاشة العملاقة لرجل وسيدة وهما يعيشان لحظة رومنسية، قبل أن تبادر السيدة إلى تغطية وجهها بسرعة ومغادرة المكان، فيما انحنى الرجل محاولًا تفادي الكاميرا، ما دفع المغني الرئيسي للفرقة، كريس مارتن، إلى التعليق مازحًا: "يبدو أنهما يعيشان علاقة سرية".
وكشفت وثائق رسمية أن كابوت متزوجة من أندرو كابوت، الرئيس التنفيذي لشركة في ماساتشوستس.
وظهر الزوجان معًا في صور نشرها موقع "دايلي ميل" لأول مرة، حيث تؤكد السجلات العقارية أنهما اشتريا منزلاً فاخرًا بقيمة 2.2 مليون دولار في فبراير الماضي. لكن العلاقة بين كريستين وبايرون أثارت تساؤلات، خاصة أن كليهما مرتبط بعلاقات زوجية أخرى.
فبايرون لا يزال متزوجًا رسميًا من زوجته ميغان، التي قامت بحذف اسم عائلته من حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتشار الفيديو.
من جهتها، أعلنت شركة "أسترونومر"، التي تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار، عن فتح تحقيق رسمي في الواقعة، مشددة على أن قيادات الشركة "مطالبة بأن تكون قدوة في السلوك والمسؤولية". ولم يتضح بعد ما إذا كان بايرون أو كابوت سيحتفظان بمنصبيهما، أو إذا سيتم اتخاذ إجراءات تأديبية ضدهما.
-
أخبار متعلقة
-
عبارة من اتصال بن سلمان والشرع تُشعل مواقع التواصل
-
الحمار "سنبل" يحصد ملايين المشاهدات في الأردن .. وعلاقة وطيده بينه وبين مالكه
-
الأردنيون يتفاعلون مع ارتفاع حالات الزواج واستقرار نسب الطلاق
-
ضرب مبرح لأفيخاي أدرعي أمام مستشفى سوروكا العسكري .. فيديو
-
بعد رحلة مشرفة .. الهلال يودع مونديال الأندية
-
وسم "المنتخب الوطني" يعتلي منصات التواصل في الاردن بعد رفض اللعب مع اسرائيل
-
كيف تفاعل الأردنيون مع التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل؟
-
أمير الكويت يستقبل الشرع بلافتة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي -صورة