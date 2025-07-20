استقالة وتفاصيل جديدة .. حادثة حفل "كولدبلاي" لا زالت تتفاعل - صور

الوكيل الإخباري- بعد أن أعلن آندي بايرون الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا الأمريكية "أسترونومر" السبت استقالته بعد انتشار فيديو له خلال حفل موسيقي لفرقة "كولدبلاي" بصحبة موظفة لديه، تحول المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع، وحقق ملايين المشاهدات خلال ساعات، إلى مادة إخبارية، بعد أن كشفت تقارير إعلامية هوية الشخصين الظاهرين في الفيديو.

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وظهر بايرون في الفيديو وهو يعانق رئيسة قسم الموارد البشرية في شركته، كريستين كابوت، عبر شاشة العرض العملاقة خلال حفل "كولدبلاي"، ما دفعهما للهرب من مكانهما مُحرجين، ما أثار اتهامات بالخيانة.



وتورطت كريستين كابوت رئيسة قسم الموارد البشرية في شركة "أسترونومر" في فضيحة عاطفية مع مديرها آندي بايرون الرئيس التنفيذي للشركة، رغم كونها متزوجة من رئيس تنفيذي آخر.



وخلال الحفل الذي أقيم في ملعب "غيليت"، ظهرت لقطة على الشاشة العملاقة لرجل وسيدة وهما يعيشان لحظة رومنسية، قبل أن تبادر السيدة إلى تغطية وجهها بسرعة ومغادرة المكان، فيما انحنى الرجل محاولًا تفادي الكاميرا، ما دفع المغني الرئيسي للفرقة، كريس مارتن، إلى التعليق مازحًا: "يبدو أنهما يعيشان علاقة سرية".



وكشفت وثائق رسمية أن كابوت متزوجة من أندرو كابوت، الرئيس التنفيذي لشركة في ماساتشوستس.

وظهر الزوجان معًا في صور نشرها موقع "دايلي ميل" لأول مرة، حيث تؤكد السجلات العقارية أنهما اشتريا منزلاً فاخرًا بقيمة 2.2 مليون دولار في فبراير الماضي. لكن العلاقة بين كريستين وبايرون أثارت تساؤلات، خاصة أن كليهما مرتبط بعلاقات زوجية أخرى.



فبايرون لا يزال متزوجًا رسميًا من زوجته ميغان، التي قامت بحذف اسم عائلته من حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتشار الفيديو.

ان متزوجًا مرتين سابقًا، الأولى انتهت بالطلاق عام 2013، والثانية عام 2018. كما أن كريستين نفسها كانت متزوجة سابقًا من كين ثورنبي قبل أن ينفصلا في عام 2020.



من جهتها، أعلنت شركة "أسترونومر"، التي تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار، عن فتح تحقيق رسمي في الواقعة، مشددة على أن قيادات الشركة "مطالبة بأن تكون قدوة في السلوك والمسؤولية". ولم يتضح بعد ما إذا كان بايرون أو كابوت سيحتفظان بمنصبيهما، أو إذا سيتم اتخاذ إجراءات تأديبية ضدهما.



