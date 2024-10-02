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الأردنيون في ليلة الصواريخ.. دحية على الشظايا وأبو حمزة يشعل سيجارته بنيران مقذوف

لقطات تصدرت الترند في الأردن الليلة الماضية
لقطات تصدرت الترند في الأردن
الأربعاء، 02-10-2024 11:05 ص

الوكيل الإخباري - ليلى القرشي- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية برد إيران على إسرائيل وسقوط أجزاء من الصواريخ على مناطق محدودة في المملكة.

بدأ الأردنيون بتوثيق المشاهد الأولى، معبرين عن تخوفهم لرؤية أجزاء مضيئة في سماء المملكة قبل الإعلان عن بدء الرد الإيراني بشكل مباشر.

وتندر الأردنيون على سقوط أجزاء من صاروخ في مناطق محدودة  ، حيث قام سكان السلط بنقل الصاروخ بواسطة "فاردة"  : "بس بالأردن بزفو الصاروخ"وفقا لما وصفه أحد النشطاء  ، كما وثق فيديو آخر مجموعة من الشبان وهم "يرقصون" حول وفوق بقايا  الصاروخ.

ووثق مواطنون آخرون تحويل الصاروخ إلى دوار في السلط  ، وانتشرت الصورة على نطاق واسع.

وبين فيديو انتشر على نطاق واسع شاب اردني وهو يقوم باشعال سيجارة باستخدام نيران الصاروخ : "أبو حمزة ولع سيجارته من صاروخ، عشان إذا قال يكون صادق."

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