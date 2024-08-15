الأردنيون يتفاعلون مع حوادث مؤسفة شهدتها المملكة

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الـ 24 ساعة الماضية بـ 6 حوادث مؤسفة شهدها الشارع الأردني، أودت بحياة عدد من الأشخاص، من بينهم أحد أفراد الأمن العام أثناء أدائه واجبه الرسمي.



تفاعل الأردنيون بشكل واسع مع الحوادث الدامية، التي كان أبرزها مشاجرة في محافظة إربد، أسفرت عن وفاة شخصين. وقد تصدر وسم #إربد منصة التواصل "إكس"، في وقت أكدت فيه

الأمن العام انه تمكن من السيطرة عليها وضبط المتسبب في إطلاق النار.



كما نعى نشطاء مواقع التواصل ومديرية الأمن العام الملازم أول عامر السليحات، أحد أفراد إدارة السير، الذي توفي اثر تعرضه للدهس من الباص السريع التردد أثناء أداء واجبه الرسمي.



وتعاطف آخرون مع وفاة طفل يبلغ من العمر 13 عامًا، والذي توفي دهسًا على طريق أوتستراد الزرقاء-الأزرق، بالإضافة إلى وفاة طفلة تبلغ من العمر عامين نتيجة تعرضها للدهس في منطقة السخنة بمحافظة الزرقاء.



وعلق نشطاء على وفاة الطفلة البالغة من العمر 13 عامًا أثناء تواجدها مع ذويها في مزرعة خاصة في محافظة الزرقاء بالترحم عليها مشددين على أهمية تشديد الرقابة على المزارع وتوفير احتياطات الأمان داخلها.



فيما تصدر خبر وفاة شاب عشريني إثر إصابته بعيار ناري أثناء تواجده داخل منزله بمحافظة الكرك منصات التواصل، في وقت فتح الامن تحقيقاً لكشف ملابسات الحادثه.



وعبر النشطاء عن حزنهم على هذه الحوادث التي شهدتها المملكة خلال 24 ساعة مطالبين بتشديد الرقابة والعقوبة على المتسببين بمثل هذه الحوادث التي قد تؤدي الى خسائر بشرية واضرار اجتماعية .

