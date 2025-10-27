الأردنيون يستذكرون الشاعر حبيب الزيودي في ذكرى رحيله

الزيودي، سنديانة العالوك، تنفس هواءها وكتب من ترابها قصائد تعبق بالوطنية والكرامة، فكان صوته صوت الأرض، وحبره امتدادا لجذور الأردنيين في العراقة والوفاء.
كلماته ما زالت تسكن الذاكرة، خصوصا حين يصدح صوته في "صباح الخير يا عمّان"، تلك التحية التي تحولت إلى نشيد حب دائم بين الشاعر وعاصمته.
