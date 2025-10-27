الأردنيون يستذكرون الشاعر حبيب الزيودي في ذكرى رحيله

الوكيل الإخباري - استذكر الأردنيون اليوم ذكرى رحيل الشاعر الكبير حبيب الزيودي، الذي خلد اسمه في ذاكرة الوطن بصدق كلماته وعمق انتمائه. شاعر جعل من الحرف هوية، ومن الوطن قصيدة لا تموت، فبقيت كلماته تنبض في كل قلب يعشق الأردن.

الزيودي، سنديانة العالوك، تنفس هواءها وكتب من ترابها قصائد تعبق بالوطنية والكرامة، فكان صوته صوت الأرض، وحبره امتدادا لجذور الأردنيين في العراقة والوفاء.



كلماته ما زالت تسكن الذاكرة، خصوصا حين يصدح صوته في "صباح الخير يا عمّان"، تلك التحية التي تحولت إلى نشيد حب دائم بين الشاعر وعاصمته.

والزيودي شاعر أردني وطني بارز، ولد في بلدة العالوك بمحافظة الزرقاء عام 1963، وعرف بشعره الذي جمع بين الفصحى واللهجة الأردنية، وكرّس قصائده لحب الوطن والقيادة والهوية الأردنية، كما ترك إرثا أدبيا غنيا من القصائد المغناة والأعمال الشعرية قبل رحيله عام 2012، وما زالت كلماته حاضرة في وجدان الأردنيين حتى اليوم.



