الأردنيون يعبرون عن فرحهم بقدوم سمو الأميرة إيمان بنت الحُسين

ولاقى مقطع الفيديو الذي نشر لسمو الأمير الحسين ، أثناء آذانه في أذن مولودته، اقتداء بسنة رسول الله، رواجا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
اللهم أنبتها نباتًا حسنًا، واجعلها قرة عين لوالديها، واحفظها بحفظك ❤️ pic.twitter.com/EQylnNvq0T— أردُنّنا (@OurJordan_) August 3, 2024
فيما تصدرت مجموعة من الوسوم عبر منصة "إكس"، الترند في الأردن والسعودية، تعبيرا عن سعادة الشعبين بقدوم الأميرة إيمان الصغيرة.
لحظة وصول جلالة الملك والملكه والعائله الهاشميه بقدوم للمباركه لسمو #ولي_العهد بقدوم مولودته #ايمان .— Omar Qadda7 (@OmrKada7) August 3, 2024
مشاعر عائليه بقدوم اول حفيده .#الاردن_الان pic.twitter.com/xGFZltCPzo
وكان أبرز هذه الوسوم التي لاقت تفاعلا واسعا، " ولي العهد، قرة العين، العائلة الهاشمية، الأميرة رجوة، رانيا العبدالله، مبارك سيدي، جلالة الملك".
سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يؤذن في أذن مولودته، سمو الأميرة إيمان بنت الحسين، اقتداء بسنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم #الأردن #نبارك_للحسين pic.twitter.com/tqL46acUEv— RHC (@RHCJO) August 3, 2024
وتفاعل المغردون عبر "إكس"، مع تسمية سمو الأمير الحسين مولودته إيمان على اسم شقيقته سمو الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، مشاركين صورة سموه مع شقيقته من حفل زفافها، أثناء تسليمها إلى زوجها السيد جميل ترميوتس.
نبارك لسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، قد رزقا اليوم، بمولودة أسمياها إيمان، جعلها الله قرة عين لوالديها #نبارك_للحسين pic.twitter.com/T8koGhredF— TahaAlkhalaila ✪ (@AlkhalailaTaha) August 3, 2024
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