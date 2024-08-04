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الأردنيون يعبرون عن فرحهم بقدوم سمو الأميرة إيمان بنت الحُسين

العائلة الهاشمية مع الأميرة إيمان بنت الحُسين
العائلة الهاشمية مع سمو الأميرة إيمان بنت الحُسين




 

الأحد، 04-08-2024 11:40 ص

الوكيل الإخباري - عبر الأردنيون عن فرحهم بولادة سمو الأميرة إيمان بنت الحسين، من خلال إعادة  نشر مقاطع الفيديو والصور التي نُشرت عبر حسابات العائلة المالكة. 

ولاقى مقطع الفيديو الذي نشر لسمو الأمير الحسين ، أثناء آذانه في أذن مولودته، اقتداء بسنة رسول الله، رواجا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 


فيما تصدرت مجموعة من الوسوم عبر منصة "إكس"، الترند في الأردن والسعودية، تعبيرا عن سعادة الشعبين بقدوم الأميرة إيمان الصغيرة. 

وكان أبرز هذه الوسوم التي لاقت تفاعلا واسعا، " ولي العهد، قرة العين، العائلة الهاشمية، الأميرة رجوة، رانيا العبدالله، مبارك سيدي، جلالة الملك". 

 


وتفاعل المغردون عبر "إكس"، مع تسمية سمو الأمير الحسين مولودته إيمان على اسم شقيقته سمو الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، مشاركين صورة سموه مع شقيقته من حفل زفافها، أثناء تسليمها إلى زوجها السيد جميل ترميوتس.

 

 

 

 
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