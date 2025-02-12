الأردنيون يقفون صفا واحدا خلف الملك ويرفضون التهجير

وقال الأردنيون عبر منصات التواصل الاجتماعي إن الملك أوصل رسالة للعالم أجمع بأن الأردن ثابت على موقفه، وأن مصلحة الأردنيين فوق أي اعتبار ورفض الملك لأي حلول على حساب الأردن والأردنيين.
وأضافوا أن الملك عبر بحنكته السياسية وقوة موقفه عن الموقف الأردني والعربي أمام ترامب الذي عمد مؤخرا إلى استفزاز العالم بقضية التهجير دون الاستماع إلى الآراء الأخرى التي من شأنها حل القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية.
وأشاروا إلى أن حديث جلالة الملك عن استقبال 2000 من الأطفال المرضى والمصابين بالسرطان يعبر عن الدور الإنساني الذي يقوم به الأردن تجاه الأشقاء في قطاع غزة منذ بدء عدوان الاحتلال على القطاع.
ودعوا إلى الوقوف بقوة خلف القيادة الهاشمية في الدفاع عن المصالح الأردنية وعدم الالتفات إلى كل المشككين بمواقف الأردن في دعم الأشقاء الفلسطينيين.
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