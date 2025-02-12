الأردنيون يقفون صفا واحدا خلف الملك ويرفضون التهجير

الوكيل الإخباري - عبر الأردنيون عن تأييدهم لموقف جلالة الملك عبدالله الثاني الثابت والواضح الذي لا لبس فيه خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأردن ومصر ورفض التوطين وفكرة الوطن البديل.



وقال الأردنيون عبر منصات التواصل الاجتماعي إن الملك أوصل رسالة للعالم أجمع بأن الأردن ثابت على موقفه، وأن مصلحة الأردنيين فوق أي اعتبار ورفض الملك لأي حلول على حساب الأردن والأردنيين.



وأضافوا أن الملك عبر بحنكته السياسية وقوة موقفه عن الموقف الأردني والعربي أمام ترامب الذي عمد مؤخرا إلى استفزاز العالم بقضية التهجير دون الاستماع إلى الآراء الأخرى التي من شأنها حل القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية.



وأشاروا إلى أن حديث جلالة الملك عن استقبال 2000 من الأطفال المرضى والمصابين بالسرطان يعبر عن الدور الإنساني الذي يقوم به الأردن تجاه الأشقاء في قطاع غزة منذ بدء عدوان الاحتلال على القطاع.



ودعوا إلى الوقوف بقوة خلف القيادة الهاشمية في الدفاع عن المصالح الأردنية وعدم الالتفات إلى كل المشككين بمواقف الأردن في دعم الأشقاء الفلسطينيين.

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pic.twitter.com/SszLCT5vR0 فخوره ان هذا ملكـي الهاشمي🇯🇴. #مع_الملك February 12, 2025

#الأردن كان وما زال يقف مع عدالة القضية الفلسطينة ،بثوابت أردنية لن ولم تتغير وهذا ما أكد علية جلالة الملك بحكمة سياسية رفضه لمشروع التهجير بشكل واضح pic.twitter.com/0nOJLgq4gr February 12, 2025

https://t.co/i3GdsOc9wT #لا_للتهجير رفض الملك عبد الله الثاني من الأردن اقتراح الرئيس ترامب لبلاده لاستيعاب الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة ، قائلاً إنه لا يزال معارضًا لخطة وضعها ترامب لتطهير الأراضي حتى تتمكن الولايات المتحدة من السيطرة عليها. #مع_الملك February 12, 2025

https://t.co/i3GdsOc9wT #لا_للتهجير رفض الملك عبد الله الثاني من الأردن اقتراح الرئيس ترامب لبلاده لاستيعاب الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة ، قائلاً إنه لا يزال معارضًا لخطة وضعها ترامب لتطهير الأراضي حتى تتمكن الولايات المتحدة من السيطرة عليها. #مع_الملك February 12, 2025