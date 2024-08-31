الأردنيون يهنئون جلالة الملكة بمناسبة يوم ميلادها

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي



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هنأ الأردنيون جلالة الملكة رانيا العبدالله بمناسبة يوم ميلادها الذي يصادف اليوم، 31 آب.

واستذكر المواطنون محطات من حياة الملكة رانيا ودورها في النهوض بالشباب الأردني خلال عام مليء بالإنجازات، مُطلقين وسم "الملكة رانيا العبدالله" عبر منصة التواصل "إكس".



ووثق رواد مواقع التواصل لقطات من الفيلم الوثائقي الذي بثته قناة المملكة، والذي يتناول محطات في مسيرة جلالة الملكة. شملت اللقطات لحظة نزول جلالة الملكة إلى وسط البلد للمشاركة في الوقفة التضامنية التي أعقبت استشهاد معاذ الكساسبة، والتي عرضت لأول مرة خلال الفيلم. وعلق أحدهم قائلاً: "المواطنة الأردنية جلالة الملكة رانيا العبدالله... حفظها الله"، مشيراً إلى تواضع جلالة الملكة بوقوفها مع المواطنين في الميدان.



كما أبرز مستخدمون تواضع جلالة الملكة من خلال مشاركة صورة لتاجها، الذي كتب عليه "العظمة لله وحده".



كما أعاد البعض نشر لحظة تكريم جلالة الملك لجلالة الملكة في اليوبيل الفضي، حيث قلدها وسام النهضة المرصع تقديراً لعطائها المتميز ودورها الريادي في النهوض بالمجتمع الأردني وحرصها على خدمة أبناء وبنات الوطن في مختلف الميادين، معبرين بتعليقاتهم عن الثناء: "مبارك مولاتي".



وأشار بعض النشطاء إلى أن هذا هو العام الأول الذي تحتفل فيه جلالتها بوجود حفيدتها الأميرة إيمان، ابنة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله.



وثمن آخرون دور جلالة الملكة البارز في الوقوف إلى جانب الأشقاء في غزة، من خلال عملها البارز في إيصال الصورة الحقيقية للعالم عن معاناة الأشقاء في غزة من ظلم ودمار وتجويع عبر المحطات التلفزيونية العالمية والمؤتمرات الصحفية.

في هذا اليوم، نهدي جلالة الملكة رانيا العبدالله أسمى آيات التهنئة، متمنين لها عيد ميلاد سعيدًا وعمرًا مديدًا ملؤه الصحة والعافية. كل عام وأنتِ رمزٌ للخير والعطاء، كل عام وأنتِ ملكة القلوب. pic.twitter.com/oyCH1PfzkN August 31, 2024

كل عام وانت بخير يا جلالةالملكة رانيا العبدالله pic.twitter.com/4Eno8Dwoc1 August 31, 2024



جلالة الملكة رانيا العبدالله، مصدر الفخر والاعتزاز ملكة ملكت القلوب والعقول...الله يحفظك ستي ام حسين. 🌻#الملكة_رانيا_العبدالله#الأردن pic.twitter.com/95Pd8WUN4a القدوة والقوة لكل من أراد التميز ووضع بصمة فريدة، الأم الصديقة الاخت والحبيبة.جلالة الملكة رانيا العبدالله، مصدر الفخر والاعتزاز ملكة ملكت القلوب والعقول...الله يحفظك ستي ام حسين. 🌻 @QueenRania August 30, 2024





تاج الملكة رانيا العبدالله هو أول تاج ملكي في العالم كتب عليه باللغة العربية مصنوع من الذهب الأبيض ويحمل عبارة العظمة لله 👑 مكتوب على تاج الملكة * العظمة لله وحده *تاج الملكة رانيا العبدالله هو أول تاج ملكي في العالم كتب عليه باللغة العربية مصنوع من الذهب الأبيض ويحمل عبارة العظمة لله 👑 pic.twitter.com/6U0GZrshL4 August 30, 2024



فكل عام وأنتم بألف خير مولاتي 👑 يصادف يوم غدٍ السبت عيد ميلاد جلالة الملكة رانيا العبدالله، وبهذه المناسبة نستذكر الخطوات التي تسجلها في العمل العام والمنبثقة عن رؤية قائمة على توجيهات جلالة الملك عبدالله في تمكين الأفراد وإيصال الخدمات التنموية النوعية إلى مختلف مناطق الأردن.فكل عام وأنتم بألف خير مولاتي 👑 pic.twitter.com/CdTR6Gp3lI August 30, 2024

✍️كيف نزلت بين الجماهير وشاركت في حدث مسيرة الشهيد الطيار معاذ الكساسبة((رحمه الله )) دون علم مكتبها الخاص ‼️👉 🚨المواطنة الأردنية جلالة الملكة رانيا العبدالله ...حفظها الله✍️كيف نزلت بين الجماهير وشاركت في حدث مسيرة الشهيد الطيار معاذ الكساسبة((رحمه الله )) دون علم مكتبها الخاص ‼️👉 pic.twitter.com/n6CYCM8JSW August 30, 2024