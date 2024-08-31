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الأردنيون يهنئون جلالة الملكة بمناسبة يوم ميلادها

جلالة الملكة رانيا العبدالله
جلالة الملكة رانيا العبدالله
السبت، 31-08-2024 11:54 ص

الوكيل الإخباري-  ليلى القرشي

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هنأ الأردنيون جلالة الملكة رانيا العبدالله بمناسبة يوم ميلادها الذي يصادف اليوم، 31 آب.
واستذكر المواطنون محطات من حياة الملكة رانيا ودورها في النهوض بالشباب الأردني خلال عام مليء بالإنجازات، مُطلقين وسم "الملكة رانيا العبدالله" عبر منصة التواصل "إكس".

ووثق رواد مواقع التواصل لقطات من الفيلم الوثائقي الذي بثته قناة المملكة، والذي يتناول محطات في مسيرة جلالة الملكة. شملت اللقطات لحظة نزول جلالة الملكة إلى وسط البلد للمشاركة في الوقفة التضامنية التي أعقبت استشهاد معاذ الكساسبة، والتي عرضت لأول مرة خلال الفيلم. وعلق أحدهم قائلاً: "المواطنة الأردنية جلالة الملكة رانيا العبدالله... حفظها الله"، مشيراً إلى تواضع جلالة الملكة بوقوفها مع المواطنين في الميدان.

كما أبرز مستخدمون تواضع جلالة الملكة من خلال مشاركة صورة لتاجها، الذي كتب عليه "العظمة لله وحده".

كما أعاد البعض نشر لحظة تكريم جلالة الملك لجلالة الملكة في اليوبيل الفضي، حيث قلدها وسام النهضة المرصع تقديراً لعطائها المتميز ودورها الريادي في النهوض بالمجتمع الأردني وحرصها على خدمة أبناء وبنات الوطن في مختلف الميادين، معبرين بتعليقاتهم عن الثناء: "مبارك مولاتي".

وأشار بعض النشطاء إلى أن هذا هو العام الأول الذي تحتفل فيه جلالتها بوجود حفيدتها الأميرة إيمان، ابنة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله.

وثمن آخرون دور جلالة الملكة البارز في الوقوف إلى جانب الأشقاء في غزة، من خلال عملها البارز في إيصال الصورة الحقيقية للعالم عن معاناة الأشقاء في غزة من ظلم ودمار وتجويع عبر المحطات التلفزيونية العالمية والمؤتمرات الصحفية.

 


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gnews

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