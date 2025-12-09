الأردن يكشر عن أنيابه ويعلن نفسه أقوى هجوم في كأس العرب

وأظهر منتخب النشامى حماسة هجومية منذ البداية، من خلال تحركات سريعة، وضغط مستمر، وقراءة ذكية لخطوط دفاع الخصوم، واستغلال ممتاز للفرص، نجح الفريق من خلالها في تسجيل الأهداف عبر لاعبين مختلفين، ما يعكس التنوع الهجومي والقدرة على الإبداع أمام المرمى.
وتتجه الأنظار الآن إلى الأدوار الإقصائية، حيث يأمل النشامى أن يحافظوا على نفس الوتيرة الهجومية ويستمروا في مفاجأة المتابعين، حيث سيلاقي المنتخب الوطني نظيره العراقي يوم الجمعة المقبل بعدما حل الأخير في المركز الثاني بمجموعته التي تصدرتها الجزائر.
