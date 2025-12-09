الثلاثاء 2025-12-09 11:21 م

الأردن يكشر عن أنيابه ويعلن نفسه أقوى هجوم في كأس العرب

جانب من اللقاءات
الثلاثاء، 09-12-2025 10:16 م

الوكيل الإخباري - برز المنتخب الوطني لكرة القدم مع نهاية دور المجموعات في بطولة كأس العرب 2025 كأقوى تشكيل هجومي بعد أن سجل 8 أهداف وصنع أداء جماعي مميز غلب عليه الفعالية الهجومية والانسجام الهجومي.

وافتتح منتخب النشامى مشواره بفوز ثمين على الإمارات 2-1، ثم ضمن التأهل رسميا بفوزه 3-1 على الكويت، قبل أن يختتم اليوم الثلاثاء مبارياته في دور المجموعات بفوز مبهر على مصر 3-0.

 

وخلال مبارياته الثلاث سجل النشامى 8 أهداف أعلن عن نفسه من خلالها المنتخب الأقوى هجوما، فيما استقبل هدفين.

 

وأظهر منتخب النشامى حماسة هجومية منذ البداية، من خلال تحركات سريعة، وضغط مستمر، وقراءة ذكية لخطوط دفاع الخصوم، واستغلال ممتاز للفرص، نجح الفريق من خلالها في تسجيل الأهداف عبر لاعبين مختلفين، ما يعكس التنوع الهجومي والقدرة على الإبداع أمام المرمى.

 

لكن النتيجة الأهم هي تصدّر الأردن المجموعة برصيد 9 نقاط بعد تحقيق 3 انتصارات من 3 مواجهات ما يؤكد أنه لم يكن مجرد متأهل، بل متفوّق هجوميا على منافسيه.


وتتجه الأنظار الآن إلى الأدوار الإقصائية، حيث يأمل النشامى أن يحافظوا على نفس الوتيرة الهجومية ويستمروا في مفاجأة المتابعين، حيث سيلاقي المنتخب الوطني نظيره العراقي يوم الجمعة المقبل بعدما حل الأخير في المركز الثاني بمجموعته التي تصدرتها الجزائر.

 
 


