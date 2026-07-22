الاتحاد الأرجنتيني يدرس إجراءات قانونية واسعة ضد أصحاب نظرية "المؤامرة"

ووفق معلومات نشرتها الصحافة الأرجنتينية، فإن التحركات تشمل دعاوى تشهير ضد كل من نشر أو روج لمعلومات كاذبة، أو صور مفبركة، أو ادعاءات غير موثقة.
كما يعمل الفريق القانوني للاتحاد على جمع الأدلة، من منشورات ولقطات شاشة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ووفقا للتقارير، قد تشمل الدعاوى وسائل إعلام، وحسابات على منصة X، وصفحات على إنستغرام، وغيرها.
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