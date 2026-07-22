الأربعاء 2026-07-22 02:42 م

الاتحاد الأرجنتيني يدرس إجراءات قانونية واسعة ضد أصحاب نظرية "المؤامرة"

الاتحاد الأرجنتيني يدرس إجراءات قانونية واسعة ضد أصحاب نظرية "المؤامرة"
الاتحاد الأرجنتيني يدرس إجراءات قانونية واسعة ضد أصحاب نظرية "المؤامرة"
 
الأربعاء، 22-07-2026 01:30 م
الوكيل الإخباري-  أفادت تقارير إعلامية أرجنتينية بأن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلّف فريقه القانوني بدراسة رفع سلسلة من الدعاوى القضائية ضد وسائل إعلام وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية ما اعتبره حملة تشهير ونشر معلومات مضللة استهدفت الاتحاد والمنتخب خلال كأس العالم 2026.اضافة اعلان


ووفق معلومات نشرتها الصحافة الأرجنتينية، فإن التحركات تشمل دعاوى تشهير ضد كل من نشر أو روج لمعلومات كاذبة، أو صور مفبركة، أو ادعاءات غير موثقة.

كما يعمل الفريق القانوني للاتحاد على جمع الأدلة، من منشورات ولقطات شاشة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ووفقا للتقارير، قد تشمل الدعاوى وسائل إعلام، وحسابات على منصة X، وصفحات على إنستغرام، وغيرها.
 
 


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