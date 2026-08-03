الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يلوّح بإجراءات قانونية ضد الاتحاد الدولي وإنفانتينو

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الوكيل الإخباري- لوّح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم باتخاذ إجراءات قانونية ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيسه جياني إنفانتينو، في أحدث تصعيد للأزمة التي تفجرت على خلفية مشروع بيع حصة من كيان تجاري جديد يتولى إدارة الحقوق التجارية لبطولات الاتحاد الدولي، رغم إعلان الأخير سحب الخطة الأسبوع الماضي، وفق ما أوردته وكالة أسوشيتد برس. اضافة اعلان





وبحسب الوكالة، وجّه المستشارون القانونيون للاتحاد الأوروبي لكرة القدم رسالة رسمية إلى مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم طالبوا فيها بالحفاظ على جميع الوثائق والمراسلات والبيانات الرقمية المتعلقة بالمشروع، في خطوة تُعد تمهيدا محتملا لإجراءات قانونية أو تنظيمية بشأن آلية إعداد المقترح وإدارته.



وكان إنفانتينو اقترح إنشاء كيان تجاري جديد لإدارة بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم، على أن تُباع حصة تبلغ 20% منه لمستثمرين من القطاع الخاص مقابل نحو 4.2 مليارات دولار، في إطار صفقة قدرت قيمة الكيان بنحو 20 مليار دولار. إلا أن المشروع واجه معارضة واسعة من الاتحادات القارية والوطنية، قبل أن يعلن الاتحاد الدولي التخلي عنه.



ورغم ترحيب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بقرار الاتحاد الدولي سحب المشروع، أكد أن التراجع لا ينهي القضية، مشيرا إلى أن الأزمة أثارت تساؤلات بشأن الحوكمة وآليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد الدولي، وفق أسوشيتد برس.



من جهتها، ذكرت وكالة رويترز أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يواجه ضغوطا متزايدة لاستعادة ثقة الاتحادات الوطنية والقارية بعد التخلي عن المشروع، فيما وصف نائب رئيس الاتحاد الدولي السابق جيم بويس المقترح بأنه "غير منطقي"، معتبرا أن الاتحاد الدولي، بوصفه مؤسسة غير ربحية، يجب أن يركز على تطوير كرة القدم بدلا من السعي وراء استثمارات خاصة تحقق عوائد تجارية.



وأضافت رويترز أن تداعيات الأزمة ألقت بظلالها على مستقبل إنفانتينو السياسي قبل انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم المقررة عام 2027، في ظل تزايد الانتقادات لأسلوب إدارته، بينما أفادت تقارير إعلامية بأن عددا من الاتحادات الأوروبية يدرس سحب دعمه لإعادة انتخابه.



وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أكد في بيان سابق أن بطولات كأس العالم "تنتمي إلى كرة القدم ولن تكون معروضة للبيع"، معلنا رفضه بالإجماع مشروع نقل ملكية جزء من الحقوق التجارية لبطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى مستثمرين من القطاع الخاص.



وأعلنت ويلز، الاثنين، سحب دعمها رسميا لإعادة انتخاب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جاني إنفانتينو، لتكون أول دولة تتخذ هذه الخطوة، على خلفية خطته التي باءت بالفشل لبيع حصص في بطولة كأس العالم.



وكان إنفانتينو قد أعلن الأسبوع الماضي التخلي عن الخطة التي أثارت موجة واسعة من الانتقادات على مستوى العالم، إلا أن الاتحاد الويلزي لكرة القدم أكد أنه لن يدعم ترشحه لولاية جديدة.



وقال الاتحاد الويلزي في بيان: "يؤكد الاتحاد الويلزي لكرة القدم بموجب هذا البيان سحب دعمه لترشح السيد جاني إنفانتينو لإعادة انتخابه رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للفترة 2027-2031".



وبالتوازي مع ذلك، دعا الاتحاد الألماني لكرة القدم إلى "فتح تحقيق شامل" بشأن كيفية إعداد خطة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لإدخال مستثمرين من القطاع الخاص، مطالبا في الوقت ذاته بـ"تغيير جذري في ثقافة العمل" داخل الهيئة الكروية الأعلى في العالم.







