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الانتخابات الأمريكية تعتلي منصات التواصل .. هل ينهي ترامب حرب غزة ؟

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 06-11-2024 04:04 م
الوكيل الإخباري-  اعتلى وسم #الانتخابات الأمريكية منصات التواصل عقب انتهاء الانتخابات الأمريكية بفوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية .اضافة اعلان


وفي الوقت الذي تتابع الشعوب العربية كل 4 أعوام هذه الانتخابات لمعرفة من يكون الرئيس الأمريكي ومتابعة تفاصيل ومجريات الانتخابات الأمريكية بحذافيرها وتفاصيلها الكاملة لما لها من أثر على منطقة الشرق الأوسط ، إلا أن هذه النسخة من الانتخابات كانت النسخة التي أوضحت المعالم والتوجهات الخاصة بكلا المرشحين لخلافة جو بايدن في البيت الأبيض .

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات تفيد بأن المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كاملا هاريس هما وجهان لعملة واحدة بالنسبة للوطن العربي ، حيث أوضحوا من خلال برامجهم الانتخابية أن الوضع المضطرب في المنطقة العربية لا يهمهم بشيء سوى أن لا تتعرض طفلتهم المدللة "إسرائيل" بسوء .

وتساءل المغردون والناشطون من خلال منشوراتهم عن أي الأحزاب الأمريكية وأي مرشح هو الأقرب للعرب في المنطقة ، هل هم الديمقراطيون أم الجمهوريون ، حيث يرى البعض بأن الجمهوريين أقرب الآن من أي وقت مضى من العرب والمسلمين في أمريكا ، فيما يستمر الديمقراطيين في تجاهل العرب والمسلمين في أمريكا والتركيز فقط على دعم إسرائيل في الشرق الأوسط ، وهو الأمر الذي ساهم في خفض أسهمها في الأوساط العربية في أمريكا .

وعقب انتهاء الانتخابات بفوز المرشح الجمهوري ترامب ، يترقب الشرق الأوسط كيف سيكون التدخل في الولايات المتحدة الأمريكية الآن فيما يجري في المنطقة ، فهل يطفئ ترامب نار الحرب فيها ، أم أنه سيحملها نحو حرب عالمية ثالثة ؟ سؤال ستتضح معالم الإجابة عليه بعد تتبع الخطوة الأولى لترامب في هذا الاتجاه قريباً .
 
gnews

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