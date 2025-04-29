"البحث الجنائي" يعتلي منصات التواصل بعد فك لغز دام لعشرين عاماً .. ما القصة ؟

01:54 م

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الوكيل الإخباري- في إنجاز أمني لافت، تمكنت فرق التحقيق في إدارة البحث الجنائي التابعة لمديرية الأمن العام من فك لغز قضية تغيّب مضى عليها أكثر من 20 عاماً، كانت قد وقعت في محافظة معان (لواء البترا) عام 2004، حيث كشفت التحقيقات أن الشخص المتغيّب كان ضحية جريمة قتل وغدر الأصدقاء. اضافة اعلان





وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن فرق التحقيق بالقضايا المجهولة في إدارة البحث الجنائي وشعبة بحث جنائي إقليم الجنوب أعادوا فتح ملف القضية القديمة، بعد توفر معلومات وقرائن جديدة ربطت تغيّب الشخص بواقعة قتل.



وبحسب الناطق الإعلامي، فقد تم حصر الاشتباه بأحد أصدقاء المغدور، وتم القبض عليه، وخلال التحقيق اعترف بقتله باستخدام أداة راضّة (عصا) إثر خلاف لحظي وقع بينهما قبل أكثر من عقدين من الزمن، ثم قام بنقل الجثة ودفنها في منطقة خالية من السكان.



وبعد أخذ موافقة المدعي العام المختص، انتقلت الفرق إلى الموقع برفقة الجاني، حيث تم العثور على بقايا عظام بشرية مدفونة، وقد أرسلت للمختبر الجنائي لمطابقة الحمض النووي والتأكد من هوية المغدور.



وأكد المصدر أن القضية أُحيلت إلى مدعي عام الجنايات الكبرى لاستكمال الإجراءات القانونية.



وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع هذا الحدث، مشيدين بقدرات جهاز الأمن العام على استرجاع العدالة مهما طال الزمن، فيما اعتبره البعض "عدالة مؤجلة لكنها تحققت".