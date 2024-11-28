البهجة والعلاقة المتينة بين القائد وشعبه عنوان زيارة الملك للكرك

الوكيل الإخباري- حظيت زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى محافظة الكرك جنوبي المملكة باهتمام كبير على منصات التواصل الاجتماعي.

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وتصدر هاشتاغ #الكرك و#الكرك_على_العهد ترند الأردن حيث عبر رواد منصات التواصل عن سعادتهم بالزيارة الملكية، معتبرين أنها دليل على قوة العلاقة بين القائد وشعبه وحرص القائد على تفقد أحوال شعبه وتلمس احتياجاتهم.



محافظة الكرك -ملهمة الحاضر وصانعة المستقبل.. أهلاً بسيد البلاد في جوهرة ودرة الجنوب الأردني، معقل البطولة ونبض الكبرياء .. حضن الشموخ ووجه التاريخ الذي لا يشيخ..محافظة الكرك -ملهمة الحاضر وصانعة المستقبل.. #الكرك_على_العهد 🇯🇴❤️ pic.twitter.com/EskwatlCez November 28, 2024



وتداول النشطاء مقاطع فيديو من وصول موكب الملك إلى الكرك وعديد الصور من استقبال جلالته والتحضيرات، إذ ازدانت الشوارع الرئيسية بالمحافظة بالأعلام الوطنية وصور جلالة الملك وولي العهد والشعارات التي تؤكد على الولاء والانتماء والاعتزاز بالعائلة الهاشمية ودورها في قيادة الأردن.



اقبل علينا الضحى يا زينة اقباله .🇯🇴pic.twitter.com/ocQPFtAgIE يا مرحبا ياهلا من الركب من ويناقبل علينا الضحى يا زينة اقباله .🇯🇴 #الكرك_على_العهد || #الكرك November 28, 2024



واستذكر رواد منصات التواصل حديث جلالة الملك خلال زيارة سابقة إلى الكرك عندما خاطب أهلها بقوله: "سعيد جدا بوجودي بين الأهل والعزوة، أهل النخوة من أبناء الكرك العزيزة علينا، أهل الهية".

pic.twitter.com/pRDLdDZQbS #ملكنا_بينا من إستقبال أهالي محافظة الكرك لجلالة الملك. #الكرك_على_العهد November 28, 2024



وكان خرج المواطنين في محافظة الكرك إلى الميادين والشوارع مكللين بالزهور والأعلام الوطنية للترحيب بقائد الوطن في استقبال شعبي مهيب وسط أجواء من الفرح والبهجة والسرور.

pic.twitter.com/KqfTrbYGyg #الكرك #الكرك_على_العهد الكرك على موعد #مع_القائد November 28, 2024



وكان التقى جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد، الخميس، وجهاء وممثلين عن أبناء محافظة الكرك في ساحة المشهد، موقع معركة مؤتة.