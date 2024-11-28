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البهجة والعلاقة المتينة بين القائد وشعبه عنوان زيارة الملك للكرك

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جلالة الملك وولي العهد
الخميس، 28-11-2024 02:47 م

الوكيل الإخباري- حظيت زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى محافظة الكرك جنوبي المملكة باهتمام كبير على منصات التواصل الاجتماعي.

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وتصدر هاشتاغ #الكرك و#الكرك_على_العهد ترند الأردن حيث عبر رواد منصات التواصل عن سعادتهم بالزيارة الملكية، معتبرين أنها دليل على قوة العلاقة بين القائد وشعبه وحرص القائد على تفقد أحوال شعبه وتلمس احتياجاتهم.

 



وتداول النشطاء مقاطع فيديو من وصول موكب الملك إلى الكرك وعديد الصور من استقبال جلالته والتحضيرات، إذ ازدانت الشوارع الرئيسية بالمحافظة بالأعلام الوطنية وصور جلالة الملك وولي العهد والشعارات التي تؤكد على الولاء والانتماء والاعتزاز بالعائلة الهاشمية ودورها في قيادة الأردن.

 



واستذكر رواد منصات التواصل حديث جلالة الملك خلال زيارة سابقة إلى الكرك عندما خاطب أهلها بقوله: "سعيد جدا بوجودي بين الأهل والعزوة، أهل النخوة من أبناء الكرك العزيزة علينا، أهل الهية".

 



وكان خرج المواطنين في محافظة الكرك إلى الميادين والشوارع مكللين بالزهور والأعلام الوطنية للترحيب بقائد الوطن في استقبال شعبي مهيب وسط أجواء من الفرح والبهجة والسرور.

 



وكان التقى جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد، الخميس، وجهاء وممثلين عن أبناء محافظة الكرك في ساحة المشهد، موقع معركة مؤتة.

 

 

 
gnews

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