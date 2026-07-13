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الحرب بين إيران وواشنطن تتصدر مواقع التواصل وسط تصاعد التوترات

علما الولايات المتحدة وإيران
علما الولايات المتحدة وإيران
 
الإثنين، 13-07-2026 12:28 م
الوكيل الإخباري-   تصدرت الحرب بين إيران والولايات المتحدة مواقع التواصل الاجتماعي، مع تصاعد التطورات العسكرية خلال الساعات الماضية، وسط متابعة واسعة من المستخدمين لما تشهده المنطقة من أحداث متسارعة.اضافة اعلان


وتداول ناشطون آخر المستجدات المتعلقة بالتصعيد، بما في ذلك الضربات المتبادلة والتطورات في مضيق هرمز، إلى جانب انعكاسات الأزمة على أسواق النفط وحركة الملاحة البحرية، فيما تصدرت وسوم مرتبطة بالحرب قوائم الأكثر تداولًا في عدد من الدول.

وأثار التصعيد موجة من التفاعل عبر منصات التواصل، حيث عبّر كثيرون عن قلقهم من اتساع رقعة المواجهة وتأثيراتها على المنطقة، داعين إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية لتجنب مزيد من التوتر.

ويأتي ذلك في ظل استمرار التطورات الميدانية بين الجانبين، وسط ترقب دولي لما قد تشهده الأيام المقبلة من مستجدات في هذا الملف.
 
 


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