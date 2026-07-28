الثلاثاء 2026-07-28 08:34 م

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشابة فاطمة النصايرة

البقاء لله
الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشابة فاطمة النصايرة إثر عملية ولادة
 
الثلاثاء، 28-07-2026 08:00 م
الوكيل الإخباري-   خيّم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نبأ وفاة الشابة فاطمة سليم النصايرة، إثر عملية ولادة في بلدة يبلا بمحافظة إربد.اضافة اعلان


وتداول ناشطون خبر وفاة الشابة بكلمات مؤثرة، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يجعلها من أهل الجنة، وأن يلهم ذويها ومحبيها الصبر والسلوان.

كما عبّر متابعون عن حزنهم لفقدانها، مقدمين التعازي لعائلتها، سائلين الله أن يربط على قلوبهم وأن يعوضهم خيرًا.

إنا لله وإنا إليه راجعون.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الخارجية القطرية تدين بشدة تجدد الاعتداءات على الأردن

أخبار محلية الخارجية القطرية تدين بشدة تجدد الاعتداءات على الأردن

ب

فلسطين الاحتلال يهدم منازل ومنشآت بالضفة ويواصل الاعتقالات

وزارة الداخلية: تسهيلات جديدة للسوريين بشأن الخروج والعودة

أخبار محلية وزارة الداخلية: تسهيلات جديدة للسوريين بشأن الخروج والعودة

وزيرة التخطيط تبحث مع الأمينة التنفيذية للإسكوا آفاق التعاون

أخبار محلية وزيرة التخطيط تبحث مع الأمينة التنفيذية للإسكوا آفاق التعاون

قرارات حكومية متواصلة لدعم القطاع السياحي

أخبار محلية قرارات حكومية متواصلة لدعم القطاع السياحي

البقاء لله

ترند الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشابة فاطمة النصايرة

مجلس الأمن

عربي ودولي مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية

ب

أخبار محلية الأردن وباكستان يبحثان التهدئة الإقليمية وتطورات الضفة الغربية



 
 




الأكثر مشاهدة

 