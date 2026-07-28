الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشابة فاطمة النصايرة

08:00 م

الوكيل الإخباري- خيّم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نبأ وفاة الشابة فاطمة سليم النصايرة، إثر عملية ولادة في بلدة يبلا بمحافظة إربد. اضافة اعلان





وتداول ناشطون خبر وفاة الشابة بكلمات مؤثرة، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يجعلها من أهل الجنة، وأن يلهم ذويها ومحبيها الصبر والسلوان.



كما عبّر متابعون عن حزنهم لفقدانها، مقدمين التعازي لعائلتها، سائلين الله أن يربط على قلوبهم وأن يعوضهم خيرًا.



إنا لله وإنا إليه راجعون.









