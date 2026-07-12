الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة طالب التوجيهي ليث الصمادي

03:01 م

الوكيل الإخباري- خيّم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة طالب الثانوية العامة ليث أحمد يوسف الصمادي، عقب عودته من تقديم امتحان مبحث الكيمياء في محافظة عجلون. اضافة اعلان





وتداول ناشطون خبر وفاة الطالب على نطاق واسع، معبرين عن حزنهم وصدمتهم بالحادثة، فيما نعاه زملاؤه وأصدقاؤه بكلمات مؤثرة، مستذكرين أخلاقه وسيرته الطيبة، وداعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.



وأثار خبر الوفاة تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، الذين أعربوا عن تعاطفهم مع أسرة الطالب، سائلين الله أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.





