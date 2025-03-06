الحزن يخيم على مواقع التواصل والاوساط الرياضية برحيل خالد جمعة

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الوكيل الإخباري- اتشحت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بالسواد بعد تلقي خبر وفاة سائق الرالي الأردني خالد جمعة في حادث سير مؤسف مساء أمس الأربعاء . اضافة اعلان





وانتقل جمعة إلى رحمة الله عن عمر ناهز الـ 48 عاماً ، حقق خلالها الكثير من الإنجازات والألقاب في رياضة الرالي ، الأمر الذي جعل منه بطلاً وصاحب إرث كبير في هذه الرياضة .



ونعت عائلة جمعة وأصدقاؤه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفقيد بقلوب يعتصرها الألم ، راجين الله أن يغفر له وأن يسكنه فسيح جناته ، معبرين عن محبتهم للراحل ، والذي كان صاحب شخصية قريبة من الجميع ومحبوبة من كل من تعرف عليه في حياته وصاحب أخلاق حميدة .



وتزوج جمعة في حياته من السيدة سيرين المصري وأنجب منها تالا وتولين، فيما كان شقيقًا لكل من عماد وأنسام ومحمد وعامر جمعة .



وسيشيع جثمان الراحل بعد صلاة ظهر اليوم الخميس من مسجد صلاح الدين الأيوبي في الدوار الرابع، ليُدفن في مقبرة العائلة في سحاب.

