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الحزن يخيم على مواقع التواصل والاوساط الرياضية برحيل خالد جمعة

الراحل خالد جمعة
الراحل خالد جمعة
 
الخميس، 06-03-2025 11:01 ص
الوكيل الإخباري-   اتشحت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بالسواد بعد تلقي خبر وفاة سائق الرالي الأردني خالد جمعة في حادث سير مؤسف مساء أمس الأربعاء .اضافة اعلان


وانتقل جمعة إلى رحمة الله عن عمر ناهز الـ 48 عاماً ، حقق خلالها الكثير من الإنجازات والألقاب في رياضة الرالي ، الأمر الذي جعل منه بطلاً وصاحب إرث كبير في هذه الرياضة .

ونعت عائلة جمعة وأصدقاؤه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفقيد بقلوب يعتصرها الألم ، راجين الله أن يغفر له وأن يسكنه فسيح جناته ، معبرين عن محبتهم للراحل ، والذي كان صاحب شخصية قريبة من الجميع ومحبوبة من كل من تعرف عليه في حياته وصاحب أخلاق حميدة .

وتزوج جمعة في حياته من السيدة سيرين المصري وأنجب منها تالا وتولين، فيما كان شقيقًا لكل من عماد وأنسام ومحمد وعامر جمعة .

وسيشيع جثمان الراحل بعد صلاة ظهر اليوم الخميس من مسجد صلاح الدين الأيوبي في الدوار الرابع،  ليُدفن في مقبرة العائلة في سحاب.
 
 
gnews

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