الحزن يخيم على مواقع التواصل والاوساط الرياضية برحيل خالد جمعة

وانتقل جمعة إلى رحمة الله عن عمر ناهز الـ 48 عاماً ، حقق خلالها الكثير من الإنجازات والألقاب في رياضة الرالي ، الأمر الذي جعل منه بطلاً وصاحب إرث كبير في هذه الرياضة .
ونعت عائلة جمعة وأصدقاؤه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفقيد بقلوب يعتصرها الألم ، راجين الله أن يغفر له وأن يسكنه فسيح جناته ، معبرين عن محبتهم للراحل ، والذي كان صاحب شخصية قريبة من الجميع ومحبوبة من كل من تعرف عليه في حياته وصاحب أخلاق حميدة .
وتزوج جمعة في حياته من السيدة سيرين المصري وأنجب منها تالا وتولين، فيما كان شقيقًا لكل من عماد وأنسام ومحمد وعامر جمعة .
وسيشيع جثمان الراحل بعد صلاة ظهر اليوم الخميس من مسجد صلاح الدين الأيوبي في الدوار الرابع، ليُدفن في مقبرة العائلة في سحاب.
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