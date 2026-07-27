الحكم سلافكو فينسيتش يعتزل التحكيم بعد أسبوع من إدارة نهائي كأس العالم

12:41 م

الوكيل الإخباري- أعلن الاتحاد السلوفيني لكرة القدم، الاثنين، اعتزال الحكم الدولي سلافكو فينسيتش التحكيم، بعد مسيرة امتدت سنوات على الساحتين المحلية والدولية، توجها بإدارة نهائي كأس العالم 2026. اضافة اعلان





وقال الاتحاد، في بيان، إن فينسيتش أنهى مسيرته التحكيمية بعد أن بلغ أعلى محطة يمكن أن يصل إليها أي حكم، بإدارة المباراة النهائية لكأس العالم، معرباً عن تقديره لما قدمه لكرة القدم السلوفينية طوال مسيرته.



وكان فينسيتش، البالغ من العمر 46 عاماً، قد دخل التاريخ كأول حكم سلوفيني يدير نهائي كأس العالم، عندما قاد المباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين، التي انتهت بفوز المنتخب الإسباني 1-0 بعد التمديد، في اللقاء الذي شهد جدلاً تحكيمياً وانتقادات لأدائه، إلى جانب أحداث أعقبت صافرة النهاية بين لاعبي المنتخبين، دفعت الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى فتح تحقيق بشأنها.



ويعد فينسيتش من أبرز حكام أوروبا خلال السنوات الأخيرة، إذ حمل الشارة الدولية منذ عام 2010، وأدار عدداً من أهم المباريات القارية، من بينها نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2024، قبل أن يختتم مسيرته بقيادة نهائي مونديال 2026.







