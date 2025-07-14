الحمار "سنبل" يحصد ملايين المشاهدات في الأردن .. وعلاقة وطيده بينه وبين مالكه

وتظهر المقاطع، التي حصدت ملايين المشاهدات، لقطات طريفة وإنسانية تجمع بين التخيمي و"سنبل"، حيث يظهر الأخير وهو يتفاعل بطريقة لافتة مع التدريبات التي يخضع لها، ويستجيب لتوجيهات التخيمي بطريقة أثارت إعجاب المتابعين ودفعت العديد منهم للتعليق بأن سنبل لم يعد حمارًا .. بل حصان أصيل.
المتابعون تفاعلوا بشكل كبير مع هذه السلسلة من الفيديوهات، مؤكدين أن العلاقة غير التقليدية بين الإنسان والحيوان يمكن أن تكون نموذجًا للرفق والاحترام، حتى في أبسط البيئات الريفية.
علاقة فريدة بين الحمار "سنبل" ومالكه التخيمي#الاردن #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/aJdjxCa0Tl— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) July 14, 2025
-
أخبار متعلقة
-
الأردنيون يتفاعلون مع ارتفاع حالات الزواج واستقرار نسب الطلاق
-
ضرب مبرح لأفيخاي أدرعي أمام مستشفى سوروكا العسكري .. فيديو
-
بعد رحلة مشرفة .. الهلال يودع مونديال الأندية
-
وسم "المنتخب الوطني" يعتلي منصات التواصل في الاردن بعد رفض اللعب مع اسرائيل
-
كيف تفاعل الأردنيون مع التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل؟
-
أمير الكويت يستقبل الشرع بلافتة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي -صورة
-
بعد صفعة ماكرون .. دورات للدفاع عن النفس لمن تضربهم زوجاتهم
-
بالفيديو .. حفلة شواء على ضريح حافظ الأسد