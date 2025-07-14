الإثنين 2025-07-14 11:28 م
 

الحمار "سنبل" يحصد ملايين المشاهدات في الأردن .. وعلاقة وطيده بينه وبين مالكه

لقطة من مقاطع التخيمي مع "سنبل"
لقطة من مقاطع التخيمي مع "سنبل"
 
الإثنين، 14-07-2025 10:29 م
الوكيل الإخباري- في قصة لاقت تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، يواصل الناشط الأردني محمد التخيمي نشر مقاطع مصورة توثّق علاقته الفريدة مع حماره "سنبل"، والتي تطورت بشكل لافت حتى بات الحمار يتصرف وكأنه "حصان أصيل"، بحسب وصف التخيمي.اضافة اعلان


وتظهر المقاطع، التي حصدت ملايين المشاهدات، لقطات طريفة وإنسانية تجمع بين التخيمي و"سنبل"، حيث يظهر الأخير وهو يتفاعل بطريقة لافتة مع التدريبات التي يخضع لها، ويستجيب لتوجيهات التخيمي بطريقة أثارت إعجاب المتابعين ودفعت العديد منهم للتعليق بأن سنبل لم يعد حمارًا .. بل حصان أصيل.

المتابعون تفاعلوا بشكل كبير مع هذه السلسلة من الفيديوهات، مؤكدين أن العلاقة غير التقليدية بين الإنسان والحيوان يمكن أن تكون نموذجًا للرفق والاحترام، حتى في أبسط البيئات الريفية.
 
 
gnews

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لقطة من مقاطع التخيمي مع "سنبل"

ترند الحمار "سنبل" يحصد ملايين المشاهدات في الأردن .. وعلاقة وطيده بينه وبين مالكه



 
 





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