الأحد 2025-12-07 01:11 ص

العراق إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوز مثير على السودان

العراق إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوز مثير على السودان
العراق إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوز مثير على السودان
الأحد، 07-12-2025 12:20 ص
الوكيل الإخباري-   تأهل المنتخب العراقي إلى دور الثمانية لبطولة كأس العرب في قطر بفضل فوزه المثير على نظيره السوداني 2-0، السبت، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة.اضافة اعلان


وحسم "أسود الرافدين" الفوز في الدقائق العشر الأخيرة، حيث تقدم مهند علي بهدف في الدقيقة 82 وبعدها بدقيقتين سجل أمجد عطوان الهدف الثاني.

وانفرد منتخب العراق بصدارة المجموعة برصيد ست نقاط متفوقًا بنقطتين على منتخب الجزائر الوصيف والذي حقق فوزًا كبيرًا على البحرين بنتيجة 5/1 في وقت سابق اليوم، ويحل السودان في المركز الثالث بنقطة واحدة وتتذيل البحرين الترتيب بدون رصيد.

وفي الجولة الأولى فاز العراق على البحرين 2-1 وتعادل الجزائر مع السودان سلبياً.

وسجل منتخب السودان بداية قوية للمباراة ووصل للمرمى العراقي مرتين في أول عشر دقائق لكن دون تهديد صريح على الحارس أحمد باسل.

وطالب لاعبو السودان الحصول على ضربة جزاء بعد سقوط محمد عبد الرحمن "الغربال" في منطقة الجزاء، لكن الحكم أشار باستمرار اللعب بعد مراجعة الواقعة عبر تقنية حكم الفيديو المساعد (فار).
 
 


gnews

أحدث الأخبار

التعاون الإسلامي ترفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني

عربي ودولي التعاون الإسلامي ترفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني

العراق إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوز مثير على السودان

ترند العراق إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوز مثير على السودان

الأردن يضمن صدارة مجموعته بعد تعادل مصر والإمارات

أخبار محلية الأردن يضمن صدارة مجموعته بعد تعادل مصر والإمارات

فيضان سد الوحيدي في معان

أخبار محلية فيضان سد الوحيدي في معان

تعرف على موعد مباريات النشامى في مونديال أمريكا 2026

أخبار محلية تعرف على موعد مباريات النشامى في مونديال أمريكا 2026

بسبب الظروف الجوية .. جامعات تعلن تعليق الدوام الوجاهي

أخبار محلية بسبب الظروف الجوية .. جامعات تعلن تعليق الدوام الوجاهي

التربية توضح حول الطلبة العالقين في البحر الميت

أخبار محلية التربية توضح حول الطلبة العالقين في البحر الميت

تعطيل دوام مدارس غدا الأحد بسبب الأحوال الجوية

أخبار محلية تعطيل دوام مدارس غدا الأحد بسبب الأحوال الجوية



 
 





الأكثر مشاهدة