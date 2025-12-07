العراق إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوز مثير على السودان

وحسم "أسود الرافدين" الفوز في الدقائق العشر الأخيرة، حيث تقدم مهند علي بهدف في الدقيقة 82 وبعدها بدقيقتين سجل أمجد عطوان الهدف الثاني.
وانفرد منتخب العراق بصدارة المجموعة برصيد ست نقاط متفوقًا بنقطتين على منتخب الجزائر الوصيف والذي حقق فوزًا كبيرًا على البحرين بنتيجة 5/1 في وقت سابق اليوم، ويحل السودان في المركز الثالث بنقطة واحدة وتتذيل البحرين الترتيب بدون رصيد.
وفي الجولة الأولى فاز العراق على البحرين 2-1 وتعادل الجزائر مع السودان سلبياً.
وسجل منتخب السودان بداية قوية للمباراة ووصل للمرمى العراقي مرتين في أول عشر دقائق لكن دون تهديد صريح على الحارس أحمد باسل.
وطالب لاعبو السودان الحصول على ضربة جزاء بعد سقوط محمد عبد الرحمن "الغربال" في منطقة الجزاء، لكن الحكم أشار باستمرار اللعب بعد مراجعة الواقعة عبر تقنية حكم الفيديو المساعد (فار).
