"الفاقد الكهربائي" .. حيرة تصيب المواطن الأردني بين نفي شركات توزيع الكهرباء وتصريحات النائب القباعي

فقد نفت كل من شركة الكهرباء الأردنية، وشركة كهرباء إربد، وشركة توزيع الكهرباء بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من معلومات نُسبت إلى تصريحات للنائب قاسم القباعي، حول إقرار تحميل “الفاقد الكهربائي” على فواتير المشتركين خلال شهري كانون الأول وكانون الثاني.
وأكدت الشركات أنها لم تشارك أصلًا في الاجتماع المنسوب إلى لجنة الطاقة النيابية، ولم يصدر عنها أي تصريح أو موقف رسمي يفيد بإقرار مثل هذا الإجراء، مشددة على أن محاضر الجلسات الرسمية تثبت عدم حضور أي ممثل عنها، وأن ما تم تداوله لا يعكس حقيقة ما جرى.
وبينما تتواصل التصريحات والردود المتبادلة، يجد المواطن الأردني نفسه أمام حالة من الالتباس والحيرة، خاصة في ظل حساسية ملف أسعار الكهرباء وتأثيره المباشر على معيشته اليومية، ما يعزز الحاجة إلى توضيح رسمي جامع يضع حدًا للجدل ويوفر رواية واضحة للرأي العام.
