الكشف عن هوية شهيد حريق خيام النازحين بدير البلح

كشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن هوية الشهيد الذي ظهر في المقاطع المصورة لاستهداف خيام النازحين وهو يحترق حياً في منطقة دير البلح بغزة أمس الاثنين .
وبحسب المنشورات المتداولة فإن الشهيد الظاهر في المقاطع المصورة هو الشاب شعبان الدلو ، وهو طالب هندسة برمجيات في قطاع غزة ، كان يهتم بشؤون أسرته المكونة من أمه وأبيه وأربعة أشقاء.
وظهر الشهيد الدلو في فيديو سابق وهو يناشد باللغة الإنجليزية من نفس المكان الذي تم استهدافه فيه ، كاشفاً المعاناة والألم الذي يحاصرهم عقب النزوح الخامس الذي تسببت به غارات الاحتلال وتهديداتهم المستمرة لحياة الأبرياء في قطاع غزة .
وتشير التغريدات المتداولة بأن والدة الشهيد شعبان الدلو كانت فخورة بابنها قبل استشهاده بسبب حفظه للقرآن في سن مبكر وأدبه وخلقه وتربيته الحسنة ، وتفوقه الدراسي ، وذلك قبل أن ترتقي بصحبته في استهداف خيام النازحين بدير البلح .
يدعى شعبان الدلو...طالب بكلية الهندسه واحترق حيا برفقة والدته" pic.twitter.com/bgAYVSVi4q
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