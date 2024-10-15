الكشف عن هوية شهيد حريق خيام النازحين بدير البلح

الوكيل الإخباري-



كشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن هوية الشهيد الذي ظهر في المقاطع المصورة لاستهداف خيام النازحين وهو يحترق حياً في منطقة دير البلح بغزة أمس الاثنين . اضافة اعلان





وبحسب المنشورات المتداولة فإن الشهيد الظاهر في المقاطع المصورة هو الشاب شعبان الدلو ، وهو طالب هندسة برمجيات في قطاع غزة ، كان يهتم بشؤون أسرته المكونة من أمه وأبيه وأربعة أشقاء.





وظهر الشهيد الدلو في فيديو سابق وهو يناشد باللغة الإنجليزية من نفس المكان الذي تم استهدافه فيه ، كاشفاً المعاناة والألم الذي يحاصرهم عقب النزوح الخامس الذي تسببت به غارات الاحتلال وتهديداتهم المستمرة لحياة الأبرياء في قطاع غزة .



وتشير التغريدات المتداولة بأن والدة الشهيد شعبان الدلو كانت فخورة بابنها قبل استشهاده بسبب حفظه للقرآن في سن مبكر وأدبه وخلقه وتربيته الحسنة ، وتفوقه الدراسي ، وذلك قبل أن ترتقي بصحبته في استهداف خيام النازحين بدير البلح .



هذا هو الشَّهيد شعبان الدلو الذي أُحرقَ حيًّا أمام مرأى أعيُن العالم وبدأ الجميع يتناقل صورته وكأنَّها مشهدٍ مُصور من فيلم، ارتقى برفقة والدته آلاء الدلو التي كانت تفخر به وهو حافظًا لكتاب الله، يؤوي عائلته المكونة من ٦ أشخاص بكُل ما أوتي من قوة في ظل انعدام مقومات الحياة pic.twitter.com/loMoa5lFjj October 14, 2024



هذا هو الشاب الذي ظهر يحتررق حيّاً وشاهدته كل عيون العالم ثم اكملت يومها بطريقة اعتيادية .. ارتقى مع والدته آلاء الدلو .. التي كانت تفتخر دوما بأن ابنها شعبان حفظ القرآن بأكمله وهو الخلوق الذي تتفاخر به بين الناس. pic.twitter.com/q939JtVaPm October 14, 2024





يدعى شعبان الدلو...طالب بكلية الهندسه واحترق حيا برفقة والدته" "تم التعرف على هوية الفلسطيني الذي شوهد وهو يحترق حيايدعى شعبان الدلو...طالب بكلية الهندسه واحترق حيا برفقة والدته" pic.twitter.com/bgAYVSVi4q October 15, 2024



هذا هو إبن العائلة الشَّهيد "شعبان الدلو" الذي أُحرقَ حيًّا أمام مرأى أعيُن العالم وبدأ الجميع يتناقل صورته وكأنَّها مشهدٍ مُصور من فيلم، ارتقى برفقة والدته "آلاء الدلو" التي كانت تفخر به وهو حافظًا لكتاب الله، يؤوي عائلته المكونة من ٦ أشخاص بكُل ما أوتي من قوة في ظل انعدام… pic.twitter.com/X3yYVTreXW October 14, 2024

