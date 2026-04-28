اللاعب الأردني علي عزايزه يتفوق على نجوم الدوري السعودي ويحصد جائزة خاصة

الوكيل الإخباري- واصل اللاعب الأردني علي عزايزة تقديم مستويات لافتة مع فريقه، بعدما خطف الأنظار في مباراة فريقه الشباب السعودي أمام القادسية السعودي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات دوري روشن لكرة القدم.





وسجّل عزايزة هدفين خلال اللقاء، كان أبرزهما هدف مميز جاء بعد مجهود فردي لافت، حيث نجح في مراوغة عدد من المدافعين قبل أن يسدد الكرة بطريقة رائعة في سقف المرمى، ليحظى بإشادة واسعة من المتابعين والنقاد الرياضيين.



وبحسب ما نشره حساب دوري روشن الرسمي، فقد تم اختيار هدف عزايزة ضمن الأجمل في الأسبوع، ليتوَّج بجائزة أفضل هدف، متفوقًا على عدد من الأهداف في الجولة.



ومنذ انضمامه إلى فريقه الشباب على سبيل الإعارة، يقدّم عزايزة أداءً مميزًا، حيث بات من العناصر المؤثرة داخل الملعب، بفضل روحه القتالية العالية وانضباطه الفني، ما جعله يحظى بثقة الجهاز الفني وإشادات متواصلة من النقاد الرياضيين.



ويُنظر إلى عزايزه على أنه أحد الأسماء الصاعدة التي بدأت تفرض حضورها في المنافسات، مع تطور واضح في مستواه الفني من مباراة إلى أخرى.





