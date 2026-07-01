المخادمة يخطف الأضواء في المونديال.. فهل يكون حكم النهائي؟ ​

الوكيل الإخباري- خطف الحكم الأردني أدهم المخادمة الأنظار وتصدر منصات التواصل الاجتماعي، عقب إدارته المميزة لمواجهة إنجلترا والكونغو الديمقراطية في دور الـ32 من كأس العالم 2026 والتي انتهت 2-1 لصالح إنجلترا، والتي شهدت قرارات تحكيمية حاسمة وسط أجواء جماهيرية وضغط كبير، ليحظى بإشادة واسعة من متابعين ومحللين رياضيين.

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وأثنى متابعون على شخصية المخادمة داخل الملعب، مؤكدين أنه أدار المباراة بثقة وهدوء، واتخذ قراراته بحزم وعدالة دون التأثر بحساسية المواجهة أو أسماء المنتخبات، معتبرين أن أداءه يعكس التطور الذي يشهده التحكيم الأردني على الساحة الدولية.



وامتلأت منصات التواصل بعبارات الفخر والدعم للمخادمة، حيث كتب مغردون: "هكذا يكون التحكيم.. ثقة، شخصية، وعدالة"، فيما اعتبر آخرون أن المخادمة قدم نموذجا مشرفا للحكم العربي، ورفع اسم الأردن في أكبر محفل كروي عالمي.