المخادمة يخطف الأضواء في المونديال.. فهل يكون حكم النهائي؟ ​

وأثنى متابعون على شخصية المخادمة داخل الملعب، مؤكدين أنه أدار المباراة بثقة وهدوء، واتخذ قراراته بحزم وعدالة دون التأثر بحساسية المواجهة أو أسماء المنتخبات، معتبرين أن أداءه يعكس التطور الذي يشهده التحكيم الأردني على الساحة الدولية.
وامتلأت منصات التواصل بعبارات الفخر والدعم للمخادمة، حيث كتب مغردون: "هكذا يكون التحكيم.. ثقة، شخصية، وعدالة"، فيما اعتبر آخرون أن المخادمة قدم نموذجا مشرفا للحكم العربي، ورفع اسم الأردن في أكبر محفل كروي عالمي.
ومع الأداء اللافت الذي قدمه، تصاعدت آمال الجماهير الرياضية بإسناد تحكيم مباريات الأدوار المقبلة للمخادمة، بل ذهب كثيرون إلى التعبير عن أملهم في أن يكون ضمن الطاقم الذي يدير نهائي كأس العالم، تقديرا لكفاءته وثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم به، في إنجاز سيكون تاريخيا للتحكيم الأردني.
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