اليمن يعتلي مواقع التواصل بعد القصف الإسرائيلي على الحديدة

وانتشرت على مواقع التواصل هاشتاغات مثل #اليمن_لن_يصمت و*#الحديدة_تحت_القصف* و*#لن_نترك_غزة*، عبّر من خلالها النشطاء عن تضامنهم مع المدنيين اليمنيين، مؤكدين رفضهم لما وصفوه بـ"العدوان المزدوج" على اليمن وفلسطين.
وتداول المغردون مقاطع فيديو توثق لحظات القصف، وأخرى تظهر استمرار الأهالي في حياتهم اليومية رغم الخطر، في مشهد وصفه ناشطون بـ"الصمود الأسطوري"، فيما شكك آخرون في جدوى استمرار الغارات العسكرية على المناطق المدنية.
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