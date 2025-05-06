الثلاثاء 2025-05-06 02:47 م
 

اليمن يعتلي مواقع التواصل بعد القصف الإسرائيلي على الحديدة

القصف الإسرائيلي على الحديدة
القصف الإسرائيلي على الحديدة
 
الثلاثاء، 06-05-2025 01:08 م
الوكيل الإخباري-   تصدر اسم اليمن منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب سلسلة غارات جوية نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على ميناء الحديدة ومواقع أخرى، في تصعيد جديد أثار موجة غضب وتضامن واسعة في الأوساط العربية والدولية.اضافة اعلان


وانتشرت على مواقع التواصل هاشتاغات مثل #اليمن_لن_يصمت و*#الحديدة_تحت_القصف* و*#لن_نترك_غزة*، عبّر من خلالها النشطاء عن تضامنهم مع المدنيين اليمنيين، مؤكدين رفضهم لما وصفوه بـ"العدوان المزدوج" على اليمن وفلسطين.

وتداول المغردون مقاطع فيديو توثق لحظات القصف، وأخرى تظهر استمرار الأهالي في حياتهم اليومية رغم الخطر، في مشهد وصفه ناشطون بـ"الصمود الأسطوري"، فيما شكك آخرون في جدوى استمرار الغارات العسكرية على المناطق المدنية.
 
gnews

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