باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على أرسنال

10:11 م

الوكيل الإخباري- احتفظ باريس سان جيرمان الفرنسي بعرشه بطلا لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتخطيه أرسنال الإنجليزي 4-3 بركلات الترجيح، بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1 السبت في بودابست. اضافة اعلان





وحسم حامل اللقب النهائي مستفيدا من إهدار البديل إيبيريتشي إيزي والبرازيلي غابريال ركلتي ترجيح.



وكان الفريق الإنجليزي تقدّم عبر الألماني كاي هافيرتس (5) قبل أن يعادل عثمان ديمبيليه من ركلة جزاء (65)، لكنه خرج بعد ذلك مصابا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.









