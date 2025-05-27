الثلاثاء 2025-05-27 02:29 م
 

بالفيديو .. حفلة شواء على ضريح حافظ الأسد

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
 
الثلاثاء، 27-05-2025 12:23 م
الوكيل الإخباري-   أقام عدد من الشباب السوري، حفلة شواء غير مألوفة فوق ضريح الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد في مدينة القرداحة بمحافظة اللاذقية، ما أثار موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي .اضافة اعلان


وشهد ضريح حافظ الأسد دماراً واسعاً عقب سقوط نظام ابنه بشار وهروبه إلى روسيا ، حيث تم هدم ونبش الضريح وحرقه مراراً ، فيما كانت حفلة الشواء التي أقيمت بجواره آخر الفعاليات التي أقامها الشباب السوري هناك .
 
gnews

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