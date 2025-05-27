بالفيديو .. حفلة شواء على ضريح حافظ الأسد

وشهد ضريح حافظ الأسد دماراً واسعاً عقب سقوط نظام ابنه بشار وهروبه إلى روسيا ، حيث تم هدم ونبش الضريح وحرقه مراراً ، فيما كانت حفلة الشواء التي أقيمت بجواره آخر الفعاليات التي أقامها الشباب السوري هناك .
حفلة شواء على قبر حافـــظ الأسد#سوشال_الوكيل #الأردن pic.twitter.com/llWeVfRVuT— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) May 27, 2025
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