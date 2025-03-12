بحثاً عن لقمة العيش .. حزن يعم مواقع التواصل بعد وفاة سائق جرافة في اربد

وعبّر المغردون والناشطون عن حزنهم العميق على الفقيد، متداولين صوره، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة له.
وشهدت المنصات الاجتماعية موجة كبيرة من التعاطف مع عائلة الفقيد، حيث نشر العديد من المستخدمين عبارات العزاء والمواساة، مستذكرين دوره في كسب رزقه بجهد وكفاح حتى لحظة وفاته.
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