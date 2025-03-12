 
الأربعاء 2025-03-12 12:27 م
 

بحثاً عن لقمة العيش .. حزن يعم مواقع التواصل بعد وفاة سائق جرافة في اربد

الشاب وليد خالد يوسف الترك رحمه الله
الشاب وليد خالد يوسف الترك رحمه الله
 
الأربعاء، 12-03-2025 09:49 ص
الوكيل الإخباري-   ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بالحزن والأسى على وفاة سائق الجرافة سوري الجنسية وليد خالد الترك، والذي لقي حتفه بعد سقوط مبنى عليه أثناء عمله بالجرافة في اربد.اضافة اعلان


وعبّر المغردون والناشطون عن حزنهم العميق على الفقيد، متداولين صوره، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة له. 

وشهدت المنصات الاجتماعية موجة كبيرة من التعاطف مع عائلة الفقيد، حيث نشر العديد من المستخدمين عبارات العزاء والمواساة، مستذكرين دوره في كسب رزقه بجهد وكفاح حتى لحظة وفاته.
 
 
gnews

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