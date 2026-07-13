بعد أشهر من القضية.. آخر تطورات الحكم بقضية نهائي المغرب والسنغال

الوكيل الإخباري - وضعت محكمة التحكيم الرياضي (CAS) حدًا للشائعات الكثيرة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لعدة أيام بشأن نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

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ووفقًا لشبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية نقلًا عن قناة RTS السنغالية، نفت المحكمة في بيان رسمي إصدار أي حكم لصالح السنغال بشأن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 ضد المغرب، مؤكدة أن الإجراءات لا تزال جارية ولم يصدر أي حكم حتى الآن.



يُنهي هذا التوضيح الادعاءات الكاذبة والمعلومات المضللة التي انتشرت خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي أوحت بصدور قرار نهائي لصالح السنغال.



وتحث محكمة التحكيم الرياضي (CAS) في بيانها الجمهور على عدم الاعتماد على الوثائق غير الرسمية المتداولة عبر الإنترنت، وتؤكد أن القضية لا تزال قيد النظر قبل إعلان القرار بالطريقة المقررة.



وانتشرت شائعات خلال الأيام الأخيرة، تفيد بأن محكمة التحكيم الرياضي، أقرت بأحقية منتخب السنغال في الحصول على لقب أمم أفريقيا 2025 على حساب المغرب، قبل أن يتم نفي هذا الأمر جملة وتفصيلًا.



وكان منتخب السنغال قد فاز على المغرب (1-0) في المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا 2025 في يناير/كانون الثاني الماضي، لكن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عاد بعد شهرين وسحب اللقب من السنغال ومنحه إلى المغرب، بداعي انسحاب لاعبي أسود التيرانجا بعض الدقائق في آخر الوقت الأصلي، بسبب احتساب ركلة جزاء لأسود الأطلس.