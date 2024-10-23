 
الأربعاء 2024-10-23 01:32 م
 
 

بعد التصريحات المُريبة للحُسيني .. أبو عبيدة يعتلي منصات التواصل

محمد علي الحسيني
محمد علي الحسيني
الأربعاء، 23-10-2024 12:10 م
الوكيل الإخباري- اعتلى وسم أبو عبيدة منصات التواصل الاجتماعي بعد أن قام الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي محمد علي الحسيني – عبر مقابلة على قناة العربية -  بتهديد أبو عبيدة بالاغتيال والكشف عن موقعه في رفح .اضافة اعلان


وفي حديث الحسيني قال بأن الورقة سقطت والملف أغلق ، في إشارة إلى أن التجهيز لعملية اغتيال "الملثم" كما وصفه باتت قريبة ، ناصحاً إياه بالهرب نحو مصر دون الالتفات إلى الخلف .

وشهدت مواقع التواصل حالة غضب وتشكيك كبير بشخصية الحسيني الذي سبق له وأن حذر حسن نصرالله قبل اغتياله بأيام ، وكذلك حذر بعدها بفترة وجيزة رئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله" هاشم صفي الدين الذي أعلنت اسرائيل رسمياً عن اغتياله أمس الثلاثاء بهجوم جوي ، وهو الأمر الذي زاد من تأكيد الريبة حول الحسيني بالترويج لتهديدات الاحتلال وتسويقها دون معرفة حقيقية بمواقع القادة في حماس وحزب الله .





 
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