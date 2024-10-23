بعد التصريحات المُريبة للحُسيني .. أبو عبيدة يعتلي منصات التواصل

وفي حديث الحسيني قال بأن الورقة سقطت والملف أغلق ، في إشارة إلى أن التجهيز لعملية اغتيال "الملثم" كما وصفه باتت قريبة ، ناصحاً إياه بالهرب نحو مصر دون الالتفات إلى الخلف .
وشهدت مواقع التواصل حالة غضب وتشكيك كبير بشخصية الحسيني الذي سبق له وأن حذر حسن نصرالله قبل اغتياله بأيام ، وكذلك حذر بعدها بفترة وجيزة رئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله" هاشم صفي الدين الذي أعلنت اسرائيل رسمياً عن اغتياله أمس الثلاثاء بهجوم جوي ، وهو الأمر الذي زاد من تأكيد الريبة حول الحسيني بالترويج لتهديدات الاحتلال وتسويقها دون معرفة حقيقية بمواقع القادة في حماس وحزب الله .
تُحذر من !— اسراء أردوغان - Esra 🇹🇷 (@EssraTurke) October 22, 2024
ذاك المُلثم الذي غطى وجهه وكشف وجوهكم #ابوعبيدة 🇵🇸 pic.twitter.com/LzOShvlBWk
محمد علي الحسيني يهدد أبو عبيدة: الدور عليك فانفذ بجلدك قبل أن نوجه لك دعوة سريعة ونُلحقك بغيرك #الضاحية_الجنوبية #هاشم_صفي_الدين #لبنان #ابو_عبيدة pic.twitter.com/nmWCHnVqza— الشاهد (@shahedcc1) October 23, 2024
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