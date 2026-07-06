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بعد المونديال.. السلامي يودّع النشامى وتباين في ردود الفعل

بعد المونديال.. السلامي يودّع النشامى وتباين في ردود الفعل
بعد المونديال.. السلامي يودّع النشامى وتباين في ردود الفعل
 
الإثنين، 06-07-2026 12:50 م
الوكيل الإخباري-   تصدر اسم المدير الفني للمنتخب الوطني، جمال السلامي، مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان انتهاء مشواره مع "النشامى" بعد ختام مشاركة الأردن في كأس العالم 2026.اضافة اعلان


وشهدت منصات التواصل تفاعلًا واسعًا مع خبر رحيله، حيث نشر عدد من لاعبي المنتخب الوطني الحاليين والسابقين رسائل وداع وشكر، أشادوا فيها بما قدمه للمنتخب ودوره في قيادة الفريق خلال الفترة الماضية، متمنين له التوفيق في محطته المقبلة.

كما تداولت الجماهير الأردنية مقاطع وصورًا من مشوار المنتخب في المونديال، مستذكرة اللحظات التي رافقت المشاركة التاريخية الأولى للأردن في كأس العالم، والتي ارتبطت بفترة قيادته للجهاز الفني.

وفي المقابل، انقسمت الآراء بين الجماهير، إذ رأى البعض أن السلامي يستحق الشكر على ما قدمه، بينما اعتبر آخرون أن المرحلة المقبلة تتطلب تغييرًا فنيًا وبناء منتخب أكثر تطورًا للمنافسة في الاستحقاقات القادمة.

وأثار هذا التباين نقاشًا واسعًا على مواقع التواصل حول مستقبل المنتخب الوطني وهوية الجهاز الفني المقبل، وسط تأكيدات بأن المشاركة في المونديال شكلت محطة مهمة في تاريخ الكرة الأردنية.
 
 


gnews

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