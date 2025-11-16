بعد جولة آسيوية ناجحة.. الأردنيون يهنئون الملك بعودته

09:15 م

الوكيل الإخباري- تفاعل الأردنيون عبر منصات التواصل الاجتماعي بالتهنئة والترحيب بجلالة الملك عبدالله الثاني عقب عودته من جولته الآسيوية، مؤكدين فخرهم بما يقدّمه من جهود لتعزيز حضور الأردن دوليا. اضافة اعلان





وأثنى المتابعون على نجاح الجولة وما حملته من نتائج مهمة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، معتبرين أنها خطوة تعكس حرص الأردن على بناء شراكات فاعلة مع دول المنطقة والعالم.



كما لفت الأردنيون إلى حجم الاحترام الذي يحظى به جلالة الملك في المحافل الدولية، مؤكدين أن هذا التقدير يعكس مكانة الأردن وثقة العالم بسياساته ودوره المتوازن.



وكان عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، مساء اليوم الأحد، بعد اختتام جولة عمل آسيوية، شملت اليابان، وفيتنام، وسنغافورة، وإندونيسيا، وباكستان.



بدوره شكر جلالة الملك عبد الله الثاني، اليابان وفيتنام وسنغافورة وإندونيسيا وباكستان على حفاوة الضيافة وعلى المباحثات المهمة لاستكشاف فرص توسيع التعاون الاقتصادي وبناء شراكات استراتيجية.



وقال جلالة الملك في منشور عبر صفحته على منصة إكس "نتطلع لمتابعة هذه الفرص من خلال القطاعين العام والخاص في الأردن".