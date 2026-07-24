بعد خسارة كأس العالم .. أول لاعب أرجنتيني يعلن رسميا الاعتزال دوليا

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الوكيل الإخباري- بات المدافع الدولي الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي أول لاعب من المنتخب يعلن رسميا اعتزاله اللعب دوليا، وذلك بعد أيام على نهاية مشوار منتخب بلاده في كأس العالم 2026. اضافة اعلان





وفي رسالة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي استذكر بطل كأس العالم 2022 حلم طفولته قائلا: "منذ صغري، حلمت بارتداء قميص المنتخب الأرجنتيني لقد كان هذا أعظم شرف منحته لي كرة القدم".



وأتم: "دافعت عنه بكل قلبي، بفخر، وبمسؤولية إدراكي لما يعنيه لملايين الأرجنتينيين" قبل أن يذكر مشاركته الأخيرة في نهائي كأس العالم 2026: "لم تكن النتيجة كما تمنينا لكنني أغادر مرفوع الرأس، مقتنعا بأن هذا الفريق قاتل حتى اللحظة الأخيرة".



ووجه أوتاميندي تحية صادقة للجماهير الأرجنتينية: "شكرا لكم على حبكم غير المشروط على كل علم، على كل هتاف، لقد جعلتمونا في كل مرة يعزف فيها النشيد الوطني، لا مجرد أحد عشر لاعبا على أرض الملعب بل ملايين يدافعون عن الحلم نفسه".



واختتم اللاعب الفائز بكأس العالم 2022 والوصيف في 2026، رسالته بكلمات مؤثرة: "تبقى الألقاب في التاريخ، لكن حب هذه الألوان يدوم مدى الحياة، شكرا لكم يا أرجنتين وداعا يا منتخبنا الوطني".



الجدير بالذكر أن اعتزال أوتاميندي يقتصر على الصعيد الدولي فقط، حيث سيواصل مسيرته الكروية مع الأندية بعد انتقاله مؤخرا لصفوف نادي ريفر بليت الأرجنتيني.







