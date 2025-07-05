السبت 2025-07-05 12:26 ص
 

بعد رحلة مشرفة .. الهلال يودع مونديال الأندية

لقطة من المباراة
لقطة من المباراة
 
السبت، 05-07-2025 12:21 ص
الوكيل الإخباري-   ودع نادي الهلال السعودي مونديال الأندية المقام في الولايات المتحدة الأمريكية بعد خسارته أمام نادي فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 2-1 .اضافة اعلان


وكان الهلال الممثل الوحيد للقارة الآسيوية في مونديال الأندية بعد وصوله لدور الثمانية إبان تخطيه لنادي مانشستر سيتي في دور الـ 16 من البطولة .

 
 
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لقطة من المباراة

ترند بعد رحلة مشرفة .. الهلال يودع مونديال الأندية

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