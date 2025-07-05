بعد رحلة مشرفة .. الهلال يودع مونديال الأندية

وكان الهلال الممثل الوحيد للقارة الآسيوية في مونديال الأندية بعد وصوله لدور الثمانية إبان تخطيه لنادي مانشستر سيتي في دور الـ 16 من البطولة .
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