بعد رحلة مشرفة .. الهلال يودع مونديال الأندية

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الوكيل الإخباري- ودع نادي الهلال السعودي مونديال الأندية المقام في الولايات المتحدة الأمريكية بعد خسارته أمام نادي فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 2-1 . اضافة اعلان





وكان الهلال الممثل الوحيد للقارة الآسيوية في مونديال الأندية بعد وصوله لدور الثمانية إبان تخطيه لنادي مانشستر سيتي في دور الـ 16 من البطولة .



